Opetushallituksen Jyväskylän yliopistolta tilaaman tuoreen raportin mukaan yläkouluikäisiä koulupudokkaita on Suomessa vähintään 4 000 (Yle 11.5.).

Kansantaloutemme ei kestä jatkuvasti noin isoa joukkoa syrjäytyneitä suomalaisia kaikkien muiden yhteiskunnan tukea tarvitsevien kansalaisten lisäksi – puhumattakaan kaikesta siitä perheiden kokemasta kärsimyksestä, kun yksi perheenjäsen, lapsi, voi huonosti.

Olen tehnyt elämänurani erityisluokkaopetuksessa. Noiden vuosien jälkeen erityisluokkien määrää on vähennetty huomattavasti. Samassa tahdissa kuin erityisluokkien määrää on vähennetty koulupudokkaiden ja muuten tuen tarpeessa olevien oppilaiden määrä on lisääntynyt. Myös Suomen sijoitus kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa on laskenut.

Oman kokemukseni perusteella uskon vahvasti erityisluokissa tapahtuvaan opetukseen, jossa lapsi saa henkilökohtaista tukea ammattitaitoiselta opettajalta pienryhmässä. Osaavalla oppilashuoltotyöllä on myös tärkeä paikkansa erityisluokan oppilaiden elämässä.

Yhdistelmä maksaa tietysti enemmän kuin yleisopetus. Mutta mikä ilo onkaan nähdä lapsen innostus, kun hän herää oppimaan ja ymmärtää, että koulussa voi olla kivaa ja opettajaan voi luottaa. Lapsi huomaa, miten äiti ja isäkin iloitsevat hänen puolestaan.

On ollut onnellista nähdä, miten nuori ysiluokan päätteeksi on ottanut vastaan peruskoulun päättötodistuksen ja alkanut miettiä, mihin ammattiin haluaisi valmistua jatko-opinnoissa. Maailma on avoinna edessä ja mahdollisuuksia antava todistus kädessä.

Peruskoulupudokkaan tie on pitkä ja surullinen. Kaikenlaiset uhkat väijyvät nurkan takana. Se tie pitää sisällään paljon kärsimyksiä.

En ole juuri nähnyt julkisuudessa konkreettisia ehdotuksia koulupudokkaiden ongelmien ratkaisemiseksi. Suomessa, tässä maailman parhaassa maassa, osa oppilaista jätetään heitteille.

Anja Kallio

entinen tarkkismaikka, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.