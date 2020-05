Koko maailma odottaa lähes henkeään pidätellen, milloin rokote koronavirusta vastaan saadaan kehitettyä ja käyttöön. Rokotetta pidetään tärkeimpänä aseena koronaviruksen vastaisessa taistelussa pitkällä aikavälillä.

Siksi uutiset lupaavista tutkimustuloksista ovat tervetulleita. Tiedotusvälineissä on kerrottu suomalaisista tutkijoista, joilla olisi jo lähes valmis, testausta vailla oleva rokote kehitettynä koronavirusta vastaan. Esteeksi työn edistymiselle ja suomalaisille läpimurroille mainitaan Suomen passiivisuus rokotteiden kehittämisessä yleensä sekä lääketeollisuuden yritysten kiinnostus ainoastaan tutkimusaihioista, jotka ovat liiketaloudellisesti kannattavia.

Nämä seikat kaivannevat hiukan selvennystä.

Rokotteiden ja lääkkeiden tutkiminen ja kehittäminen vaatii tarkkaa turvallisuuden ja tehon selvittämistä. Testien sijaan rokotteen käyttöönotto edellyttää laajoja tutkimuksia, joiden tulee edetä tarkkaan määriteltyjen vaiheiden kautta rokotteen saajan turvallisuus huomioiden. Vasta aivan loppumetreillä voidaan sanoa, onko rokote riittävän tehokas ja turvallinen sekä teollisesti laadukkaasti tuotettavissa. Jokaisella rokote-ehdokkaalla on ihan yhtä hyvät mahdollisuudet onnistua mutta myös yhtä suuret mahdollisuudet epäonnistua kuin muillakin uuden teknologian kehityshankkeilla.

Oikotietä ei ole, ja tutkimukset kestävät aikansa. Siksi kaikki tutkimusaihiot ovat tässä tilanteessa tärkeitä, ja Suomen kannattaa olla mukana kehityshankkeissa. Samoin on tärkeää, että kaikki kykenevät voimat antavat panoksensa yhteiseen koronaviruksen vastaiseen taisteluun ilman vastakkainasettelua eri toimijoiden välillä.

Akateemiset tutkijat ja kansainväliset lääkeyritykset tekevät jo nyt hartiavoimin töitä yhdessä rokotteen löytämiseksi. Yritykset tekevät yhteistyötä myös keskenään. Ne jakavat aiempia tutkimustuloksiaan ja ovat sitoutuneet raportoimaan tutkimustensa edistymisestä viranomaisille.

Tutkiva lääketeollisuus investoi rokotteen kehittämiseen parhaillaan miljardeja euroja, ja tutkijaresursseja on kohdennettu koronavirusrokotteen kehittämiseen. Jokainen ymmärtää, että suurin osa hankkeista epäonnistuu ja riskin kantaa lääkeyhtiö itse. Tästä syystä myöskään tekijänoikeuskysymykset eivät ole täysin yksinkertaisia.

Koronavirus on nostanut keskustelua siitä, tulisiko lääkkeiden omavaraisuus ja logistiikkaketjujen toimivuus varmistaa sillä, että lääke- ja rokotetuotantoa pyrittäisiin saamaan lisää Eurooppaan. Rokotteista jo 70–80 prosenttia valmistetaankin Euroopassa. Suomen kannattaa ehdottomasti olla tässä kisassa mukana ja nostaa esiin määrätietoisesti suomalaisen toimintaympäristön vahvuuksia, kuten ennakoitavuutta ja osaamista.

Kansainvälisen lääketeollisuuden tutkimus- ja tuotantoinvestointien saaminen Suomeen tuottaa talouskasvua, ja alalla on mahdollisuus tarjota korkean osaamisen työpaikkoja. Kuten tutkijat ovat tuoneet esiin, tuotannon saaminen Suomeen on myös mahdollisuus varmistaa, että rokotetta riittää suomalaisille, kun se on valmis käytettäväksi. Globaali tarve ja kysyntä tulee olemaan valtavaa, eikä mikään tuotantolaitos pysty hetkessä vastaamaan siihen yksin. Siksi on tärkeää, että tuotantoa on myös Suomessa.

Sanna Lauslahti

toimitusjohtaja, Lääketeollisuus ry

