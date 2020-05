Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitukset ovat sulkeneet tai ohentaneet lasten ja nuorten arjen kannalta keskeisiä palveluita, kuten varhaiskasvatusta, koulua, vapaa-ajan palveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita.

Koronatilanteen kielteisten vaikutusten vähentämiseksi ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamiseksi tulee laatia kansallinen suunnitelma, joka sisältää sekä tavoitteet että konkreettiset toimet. Moniin lasten ja perheiden palveluihin tarvitaan lisävoimavaroja, jotta koronakriisin haitallisia vaikutuksia voitaisiin torjua. Myös lapsiperheiden toimeentuloturvaan tarvitaan lisäpanostuksia.

Pitkä poissaolo varhaiskasvatuksesta, koulusta ja harrastuksista vaikuttaa erityisesti heikossa asemassa oleviin lapsiin. Monet lasten ja perheiden palvelut ovat olleet katkolla tai niitä on supistettu poikkeusaikana. Lasten hyvinvointi on eriytynyt jo ennen korona-aikaa, ja poikkeusolot vahvistavat eriytymiskehitystä.

Koronaviruskriisi uhkaakin lisätä lasten keskinäistä eriarvoisuutta. Eriarvoistumiskehitystä pitää torjua tehokkaasti koko palvelujärjestelmän keskinäistä yhteistyötä vahvistamalla.

Poikkeusolojen aikana on ylitetty ammattiryhmien välisiä rajoja, mitä tulee jatkossakin hyödyntää lasten hyvinvoinnin tukemisessa. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksessa on vahvistettava moniammatillisuutta. Lisäksi tiedonkulkua kouluterveydenhuollon ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten välillä on tehostettava. Vaikka koulussa lasten erityistarpeet tunnistetaan, monet lapset jäävät ilman tarvittavia jatkotutkimuksia ja tukitoimia.

Edessä oleva koulujen lomakausi pitkään jatkuneen poikkeusajan jälkeen on erityisen kriittistä aikaa. Lasten ja nuorten kesäaikainen harrastustoiminta on tässä tilanteessa hyvin tärkeää. Kesätoiminnan tulisi sisällöltään perustua lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisen ryhmän tukemiseen.

Lapsen tai nuoren tarvitsemat tukitoimet tulisi kartoittaa ja järjestää koulun alkaessa mahdollisimman pikaisella aikataululla. Kun lapset ja nuoret palaavat syksyllä kouluun, pitää varautua kouluterveydenhuollon ja oppilashuollon palveluiden lisääntyneeseen kysyntään.

Per Ashorn

puheenjohtaja, Suomen lastenlääkäriyhdistys

Mirjam Kalland

puheenjohtaja, Mannerheimin lastensuojeluliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.