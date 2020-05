Helsingin Sanomat julkaisi (12.5.) esseen, jossa todettiin ”tutkijaverkoston” luokittelevan Suomen koronaviruksen hoidossa ongelmamaaksi yhdessä muun muassa Yhdysvaltain kanssa. Lähteenä oli käytetty Endcoronavirus-sivustoa, joka vaikuttaa pikemminkin julkisuustempaukselta kuin tutkijaverkostolta. Medialta toivoisi perusteellisempaa lähdekritiikkiä ja numerotaitoisuutta.

Sivusto luokittelee maat koronakäyrän muodon perusteella. Se katsoo esimerkiksi Italian ja Ranskan tilanteen paremmaksi kuin Suomen. Ideana on, että maat, joissa käyrä ensin nousee ja sitten laskee, ovat onnistuneet, mutta maat, joissa tapausmäärät ovat pysyneet samoina, ovat huonossa jamassa. Jos yhdessä massa on menneisyydessä ollut 10 000 tartuntaa, mutta sieltä on tultu alas tilanteeseen, jossa tartuntoja tulee sata päivässä, käyrä näyttää ”paremmalta” kuin sellaisen maan käyrä, jossa on koko ajan tullut tasaisesti neljä tartuntaa päivässä.

Ranskassa ja Italiassa oli valtava tartunta- ja kuolleisuushuippu, jollainen Suomessa vältettiin ottamalla rajoitukset käyttöön aikaisessa vaiheessa. Suomen tilanne on nyt paljon parempi kuin Ranskan ja Italian, joissa kuolinluvut ovat edelleen korkeita.

HS:n esseessä todettiin, että luokittelu voi tuntua epäreilulta, kun Suomessa on niin pieni kuolleisuus, ”mutta osa maista näyttäisi lyöneen vihollisen” ja ”osa näyttää tyytyvän torjuntataisteluun”. Sivuston vertailussa suuremmilta voittajilta näyttävät maat, jotka ovat päästäneet vihollisen sisään ja onnistuneet sitten valtaamaan aluetta takaisin, kuin maat, jotka ovat pysäyttäneet vihollisen alkuunsa.

Toinen ongelma sivuston käyrissä on, että niissä tarkastellaan varmennettujen tartuntojen määriä. Ne riippuvat siitä, kuinka paljon koronatestejä eri maissa tehdään, eivätkä siksi ole vertailukelpoisia. Kun testejä tehdään enemmän, todetaan tartuntojakin enemmän.

Suomessa testejä tehtiin vähiten epidemian alussa, kun päivittäiset tartuntamäärät olivat korkeampia kuin nyt. Epidemian aikana testikapasiteettia on kasvatettu valtavasti, ja nyt testiin pääsevät kaikki, joilla on oireita. Se tarkoittaa, että tapauksia löydetään enemmän kun alkuaikoina. Tästä syystä käyrä näyttää tasaisemmalta kuin mitä se olisi, jos olisi tilastoitu kaikki todelliset tapaukset – mehän emme tiedä todellisten tapausten määrää, koska testit eivät löydä kaikkia.

Kaisa Kangas

filosofian tohtori (matematiikka) Helsinki

