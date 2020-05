Helsingin Sanomat kirjoitti (28.4.), että koronavirustartunnan saaneen vanhuksen sairaalaan viemisestä on harvoin hyötyä. Olen samaa mieltä, että tuttu hoivakoti on usein myös paras paikka elää loppuun saakka. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että hoivakodissa voidaan toteuttaa laadukasta saattohoitoa.

Koronakriisi ei muuta saattohoidon vaatimuksia. Myös koronatautiin kuoleva potilas on ihminen, joka kuoleman lähestyessä tarvitsee inhimillistä kohtaamista, ammattitaitoista hoitoa, riittävää lääkitystä ja omaisten läsnäoloa.

Jos hoivakodissa ei voida tarjota vanhukselle riittävää oireenmukaista hoitoa ja kivunlievitystä, hoito on järjestettävä sinne esimerkiksi kotisairaalan tuella tai vanhus on siirrettävä hoitopaikkaan, jossa on välineitä ja riittävää osaamista sen toteuttamiseksi.

Pahentuneen hengenahdistuksen tai vatsakivun taustalla voi olla muita syitä ja sairauksia, jotka voivat vaatia tutkimuksia. Jokaisen vanhuksen kohdalla on arvioitava aina yksilöllisesti hoidon tarve. Jos vanhuksen tilanne vaatii sairaalaan lähettämistä, sinne pitää voida myös mennä.

Suomessa on palliatiivisen ja saattohoidon hoitosuositus, mutta meiltä puuttuu saattohoitoon velvoittava lainsäädäntö. Lakikirjauksella varmistettaisiin saattohoidon yhdenvertainen saatavuus koko Suomessa. Elämän loppuvaiheessa tulee saada laadukasta ja inhimillistä saattohoitoa hoitopaikasta tai sairaudesta riippumatta.

Mia Laiho

lääketieteen tohtori, kansanedustaja (kok), Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.