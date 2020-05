Meneillään olevan kriisin yksi keskeisimpiä opetuksia on, etteivät työtä tekevät ihmiset ole pelkkiä ”resursseja”. He siivoavat sotkumme ja huolehtivat sairaista, jakelevat ruoan ja lääkkeet. Elämämme edellytyksistä covid-19-pandemian aikana huolehtivat ”välttämättömän työn tekijät” ovat toiminnallaan osoittaneet, ettei työhön voi suhtautua vain kauppatavarana.

Parempi on nähdä työntekijät työvoimansa investoijina: ilman heitä ei olisi tuotantoa, palveluita tai yrityksiä. Yritysten ydin koostuu heistä, mutta siitä huolimatta heiltä on enimmäkseen evätty oikeus päätöksentekoon omaa työpaikkaansa koskien – oikeus, jonka pääoman investoijat ovat monopolisoineet.

Maailmansotien jälkeen naisten yhteiskunnallista panosta ei voinut enää kiistää, ja tämä auttoi heitä saamaan äänioikeuden itselleen. Nyt on vastaavasti aika antaa työntekijöille ääni. Erilaiset työpaikkakohtaiset yhteistoimintaneuvostot ovat olleet askel oikeaan suuntaan, mutta eivät yllä aitoon työpaikkademokratiaan.

Toimitusjohtajan valintaan, keskeisimpiin strategioihin ja voittojen jakoon liittyvät päätökset ovat liian merkittäviä jätettäviksi vain osakkeenomistajille. Oman henkilökohtaisen työn (oman mielen, ruumiin, terveyden – oman ainokaisen elämänsä) investoinnin pitäisi taata osallistumisoikeus näihin päätöksiin. Yritysten korkeimman johdon pitäisi nauttia kahden kamarin enemmistön luottamusta: työntekijöiden ja osakkeenomistajien.

Joudumme jatkossakin kohtaamaan massiivisia pandemioiden ja ympäristöromahdusten uhkia. Päätöksiä ihmisten terveydestä ja haavoittuvimpien hoivasta ei tuolloin voi jättää pelkille markkinavoimille. Ratkaisu on osallistaa työtekijät elämäänsä ja tulevaisuuttaan koskeviin päätöksiin työpaikoilla, demokratisoimalla yritykset.

Jokaiselle on myös taattava oikeus työhön ja siitä seuraavaan itsekunnioitukseen. EU:n tulisi sisällyttää työtakuu ja työpaikkademokratia Green Deal -ympäristöohjelmaansa.

Tähän kriisiin ei pitäisi reagoida yhtä naiivisti kuin vuoden 2008 talouskriisiin. Tuolloin pelastettaville pankeille pidettiin rajatonta, julkista velkaa paisuttanutta piikkiä auki, eikä vastineeksi vaadittu mitään. Tiukkojen ympäristöstandardien noudattamisen lisäksi yrityksiä on vaadittava täyttämään tietyt demokraattisen sisäisen hallinnon ehdot.

Itsemme huijaamisen aika on ohi: useimpia pääomasijoittajia ei lähtökohtaisesti kiinnosta työnsä investoijien ihmisarvo, eivätkä he tule johtamaan kamppailua ympäristökatastrofia vastaan. Onneksi on toinenkin vaihtoehto: demokratisoidaan työ, lakkautetaan sen käsittely kauppatavarana ja lopetetaan ihmisten kohtelu resurssina, jotta voimme yhdessä keskittyä säilyttämään elämän tällä planeetalla.

Arto Laitinen

professori, Tampereen yliopisto

Eeva Luhtakallio

professori, Helsingin yliopisto

Olli Herranen

yhteiskuntatieteiden tohtori, Tampereen yliopisto

sekä suuri joukko tutkijoita eri puolilta maailmaa. Laajempi kirjoitus on osoitteessa

democratizingwork.org