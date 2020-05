Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto päättää 9. kesäkuuta kokouksessaan Uusimaa 2050 -maakuntakaavasta. Kaavavalmistelun aivan loppumetreillä tuotiin viime syksynä kaavaehdotukseen raskaan raideliikenteen varikon kaavamerkintä, joka koskee kahta vaihtoehtoista aluetta Espoon Mankissa ja Kirkkonummen Luomassa. Käytännössä nämä kuitenkin ovat yhtä ja samaa aluetta, koska ne sijaitsevat hyvin lähekkäin.

Maakuntahallitus äänesti asiasta, mutta äänin 11–4 kaavamerkintä kuitenkin säilyi ehdotuksessa. Toteutuessaan tämä merkintä muuttaa erittäin rajusti alueen maankäyttöä tulevaisuudessa.

Alueet on nyt merkitty pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön, ja alueella toimii useita perheviljelmiä, joilla on pitkät perinteet arvokkaan kulttuurimaiseman ylläpitäjinä ja elintarviketuotannossa. Perheviljelmien tulevaisuus alueella on nyt vakavasti uhattu, mikäli kaavaehdotus toteutuu, eikä tähän asiaan ole juuri kiinnitetty huomiota tehdyissä selvityksissä.

Miten tämä on sopusoinnussa kestävän kehityksen ja hiilineutraalin yhteiskunnan kanssa? Ainoastaan pellot ja metsät voivat sitoa hiilidioksidia.

Kysymys omavaraisuuden tärkeydestä on myös korostunut koronaviruskriisin vuoksi: pitäisi välttää rakentamista peltomaalle, koska sitä ei koskaan enää saada takaisin viljelykäyttöön. Maaseudun ja kaupungin välisten yhteyksien vahvistamiseksi tarvitaan kaupungin läheisyydessä toimivia maatiloja.

Uuden junavarikon on jollakin aikavälillä tarkoitus korvata nykyinen Helsingin Ilmalassa sijaitseva junavarikko. Varikkokapasiteettia tarvitaan lisää palvelemaan kaupunkiradan junia. Kaupunkirata päättyy nyt Leppävaaraan. On todennäköistä, että kaupunkiradan pääteasema vuonna 2050 on Kirkkonummi.

Raskaan raideliikennevarikon kohdemerkintä pitäisi poistaa Kirkkonummen ja Espoon rajalta. Tämä mahdollistaisi useampien vaihtoehtoisten sijaintipaikkojen tarkastelun.

Väylävirasto tekee varikkoselvitystä, mutta työ on vielä kesken eikä raporttia ole julkaistu. Kuinka on mahdollista, että maakuntakaavaa viedään maakuntavaltuustoon päätettäväksi, vaikka selvitystyöt ovat vielä näin pahasti kesken?

Onko Uudenmaan maakuntavaltuusto valmis uhraamaan perheviljelmät ja elävän kulttuurimaiseman varikon alle?

Rikard Korkman

6. sukupolven maanviljelijä, agronomi, Råbäck gård, Espoo

