Nimimerkki Ohjeita tarvitaan kirjoitti (HS Mielipide 12.5.) ajokortin uudistamisesta poikkeusaikana. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on koronaepidemian vuoksi sopinut yhdessä Poliisihallituksen ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa poikkeusmenettelyistä, jotka koskevat ajokortin uudistamista ja lääkärinlausunnon toimittamista. Nämä poikkeusmenettelyt ovat voimassa 13.3.–31.5.2020, ja niistä on tiedotettu Traficomin verkkosivuilla.

Liikenne- ja viestintäministeriö on tunnistanut tarpeen väliaikaisille lainsäädäntömuutoksille poikkeuksellisen tilanteen jatkuessa. Tarvittavien muutosten valmistelu on vireillä sekä EU- että kansallisella tasolla. Muutokset on tarkoitus saada voimaan kesäkuun alusta alkaen. Tulevista muutoksista viestitään yksityiskohtaisesti ja kansalaisia ohjeistetaan heti, kun käsittely on päättynyt.

Niiden henkilöiden, joiden ajokortti vanhenee 31.5.2020 jälkeen ja joilla on velvoite esittää lääkärinlausunto ajoterveysvaatimusten täyttymisestä, kannattaa seurata Traficomin ja liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteita tulevista poikkeuksista ajokortin uudistamisessa.

Sini Wirén

peruspalveluyksikön johtaja, liikenne- ja viestintäministeriö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.