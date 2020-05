Vieraskynä

Lapset ovat tällä hetkellä koronavirusepidemiasta ja sen vaikutuksista puhuttaessa sivuosassa, mutta juuri he saattavat joutua kärsimään viruksen aiheuttaman kriisin raskaimmat seuraukset.

Lapsuus on poikkeuksellinen ajanjakso: se määrittää sekä yksilön että yhteiskuntien tulevaisuuden. Yhteiskuntien kehitys uhkaa vaarantua pitkälle tulevaisuuteen, ellei katsetta nyt suunnata lapsiin kaikkialla maailmassa.

Yhdistyneet kansakunnat varoitti huhtikuussa julkaisemassaan raportissa, että koronaviruskriisi voi johtaa mittavaan katastrofiin maailman lasten elämässä. Toimenpiteet viruksen leviämisen estämiseksi sekä kriisin taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset vahingoittavat lasten terveyttä, ruokaturvaa, oppimista ja turvallisuutta.

Koronaviruspandemia uhkaa kääntää lapsikuolleisuuden kasvuun ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Se tarkoittaisi viime vuosina saavutetun edistyksen kumoutumista. Jopa 1,2 miljoonaa alle viisivuotiasta – 6 000 lasta päivää kohti – voi menehtyä kriisin vuoksi seuraavan puolen vuoden aikana.

Terveyspalveluja, kuten äitiys- ja lastenneuvoloita, on jouduttu sulkemaan tai niiden toimintaa supistamaan. Kroonisesti sairaat lapset saavat aiempaa vähemmän hoitoa ja lääkkeitä. Poliorokotuskampanjoita on lykätty maailmanlaajuisesti, ja ilman tuhkarokkorokotusta on jäämässä 117 miljoonaa lasta 37 maassa. Rokotuskampanjan lykkääminenkin voi olla kohtalokasta, jos epidemia ehtii puhjeta.

Rokotusten merkityksestä kertoo se, että vuonna 2018 pelkästään tuhkarokko vaati yli 140 000 ihmisen hengen. Heistä suurin osa oli lapsia ja vastasyntyneitä.

Koronaviruskriisin taloudelliset vaikutukset iskevät nekin pahiten köyhien perheiden lapsiin: kriisi tulee lisäämään erityisesti aliravitsemukseen liittyviä lapsikuolemia.

Koululla on lapsille paljon merkitystä muutenkin kuin oppimisen kannalta. Koulu merkitsee lapselle turvaa, tulevaisuudenuskoa ja jopa päivän ainoaa ateriaa.

Suurin osa maailman lapsista – tällä viikollakin vielä lähes 70 prosenttia – on joutunut olemaan poissa tämän kevään aikana, joko kokonaan tai etäopiskelemassa. Ohjattua etäopiskelua on tarjolla harvassa maassa.

Samalla lähes 370 miljoonaa lasta 143 maassa jää ilman päivittäistä kouluateriaa. Kouluaterian jääminen pois jo valmiiksi aliravituilta lapsilta voi olla kohtalokasta.

Lasten koulutuksen jatkuminen on turvattava. Muuten lapsilla ei ole mahdollisuutta kasvaa kaikkia voimavarojaan hyödyntäviksi aikuisiksi, ja samalla etenkin heikoimmissa valtioissa yhteiskunnallinen kehitys vaarantuu pitkäksi aikaa. Mitä pitempään köyhän maan tai köyhän perheen lapsi on poissa koulusta, sitä todennäköisemmin hän ei sinne enää koskaan palaa. Monessa maassa näitä lapsia uhkaa lapsityö, lapsiavioliitto tai muu hyväksikäyttö.

Jopa 66 miljoonaa lasta voi vajota äärimmäiseen köyhyyteen koronaviruskriisin seurauksena. Kriisi vaikuttaa kaikenikäisiin lapsiin kaikissa maissa, mutta osalle se määrittää kohtalon pysyvästi. Vahingollisin kriisi on niille lapsille, jotka elävät köyhien maiden köyhissä perheissä.

Myös pakolaislasten, vammaisten lasten ja laitoksissa asuvien lasten hyvinvointi on erityisessä vaarassa, sillä kriiseissä tingitään usein juuri heidän hoidostaan. Yhteiskunnan hauraimpia on nyt tuettava, ja myös maailmamme hauraimpia valtioita on autettava. Niiden yhteiskunnallinen vakaus suojelee myös länsimaita ja hillitsee pandemian leviämistä.

Lapset ovat ainoa väestöryhmä, jonka etua ihmisoikeussopimukset ja monet kansalliset lait velvoittavat harkitsemaan ensisijaisesti. Kansainvälinen lainsäädäntö velvoittaa punnitsemaan lapsiin vaikuttavien päätösten seurauksia etukäteen.

Koronaviruskriisin vaikutuksia lapsiin on nyt ennakoitava, ja riskeihin tulee varautua vahvoin tukitoimin. Lasten hyvinvointia koskevia lukuja tulisi nyt seurata yhtä tarkasti kuin koronaviruksen tartunta- ja kuolleisuuslukuja. Kestävien yhteiskuntien rakentaminen edellyttää, että lapsiin investoidaan.

Kaikki henkeä uhkaavat epidemiat vaativat tasapainoilua erilaisten riskien välillä. Ihmishenkien välitön pelastaminen on äärimmäisen arvokasta, mutta se ei saa tapahtua aiheuttamalla suurempaa tuhoa tulevaisuudessa.

Henrietta Fore

Kirjoittaja on Unicefin pääjohtaja.

