Eero Kaaja kertoi (HS Mielipide 14.5.), kuinka hallituksen toivomus eristäytymisestä on tehnyt hänestä huonokuntoisen 71-vuotiaana.

Olen huomattavasti vanhempi, mutta minulle ”eristäytyminen” on ollut aivan päinvastainen kokemus. Jättäessäni pois monia harrastuksia tilalle on tullut uusia, ja sosiaaliset kanssakäymiset ovat muuttaneet muotoaan. Olen käynyt lukuisia puhelinkeskusteluja monien sellaisten ihmisten kanssa, joita tapasin ennen vain harvakseltaan. Puheluita on alkanut tulla muiltakin kuin lehdenmyyjiltä.

Maaliskuun lopussa aloin täydentää espanjan kielen taitoani nettikurssilla. Ilokseni totesin, että iäkäs ihminen voi oppia kolmessa viikossa lähes neljäsataa uutta sanaa. Mihin tässä vielä ehtiikään, jos eristäytyminen jatkuu. Opettelin myös leipomaan. Kun karanteeni päättyy, on pakkanen pullollaan isännän tekemiä. Tosin hiivan ja jauhojen saamisen kanssa oli aluksi vaikeuksia.

Kirjoja on tullut luettua melkoinen kasa. Nyt kun kirjastot aukenivat, piti mennä hakemaan uusia kirjoja.

Olen tehnyt päiväohjelman, joka alkaa parin tunnin sauvakävelyllä ja päättyy Ylen yömusiikkiin. Päiväohjelmani ei sido, mutta näyttää rastit, joilla olisi hyvä poiketa oman itsensä, läheisten ja ystävien kannalta.

Olen toiminut erään maahanmuuttajaperheen läheisenä pian viisi vuotta. Perheelle karanteenin omaiset olot uudessa kulttuurissa ja uudessa asuinpaikassa ovat haaste. Emme ole voineet tavata koronavirusaikana, mutta onneksi Yle tiedottaa koronaviruksesta.

Ymmärtääkseni hallituksen karanteenisuositus on vain ohje, jota yritän noudattaa. Pian tulevat Punaisen ristin vapaaehtoiset tuomaan sydänlääkkeitä, joten ei huolta. Kyllä tästä karanteenistakin selvitään.

Eelis Lajunen

eläkeläinen, Helsinki

