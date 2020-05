Pyhälle Olaville (noin 995–1030) on omistettu uusi matkailureitti häneen lähinnä museaalisesti liittyvien kohteiden kautta (HS Matka 16.5.). Suomessa kuitenkin on myös yksi kirkko, jossa Pyhän Olavin kultti on elävää todellisuutta, nimittäin Pyhän Olavin katolinen kirkko Jyväskylässä.

Kun pohjoisen Keski-Suomen ensimmäinen kristillinen seurakunta perustettiin Laukaaseen vuonna 1593, oli Ruotsin kuninkaana katolinen Sigismund, puolalaisen prinsessan Katariina Jagellonican poika. Kukaan ei oikein tiennyt, mikä uskonto maassa vallitsee. Niinpä Laukaan ensimmäinen kirkko pyhitettiin Pyhälle Olaville, ja se on rauniokirkkona olemassa vieläkin. Myös Laukaan Vihtavuoren kappelissa on tämän muistoksi Pyhän Olavin ikoni.

Kun Jyväskylään perustettiin katolinen seurakunta vuonna 1949, oli luontevaa jatkaa vanhaa traditiota ja nimetä sen kirkko Pyhälle Olaville. Kirkon lasimaalaukset, jotka on tehnyt hollantilainen René Groenen, sisältävät Suomen ainoan nykytaiteellisen näkemyksen Pyhästä Olavista.

Pyhän Olavin vaellusreitti kuitenkin kiertää kaukaa Laukaan, Vihtavuoren ja Jyväskylän, koska hankkeen johtoryhmä ei halunnut ryhtyä sotkemaan matkailuhankkeeseen uskontoa.

Osmo Pekonen

sivistyshistorian dosentti, Jyväskylä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.