Kuva: Kalle Kervinen / HS

Korona­virustilanne on paljastanut yllättäviä asioita niin yhteiskunnasta kuin yksilöistäkin. Yksi yllätyksistä on se, kuinka kepeästi jotkut suhtautuvat perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa turvattuihin perusoikeuksiin.

Kun pandemian rantautuminen Suomeen alkoi näyttää väistämättömältä, jotkut järkevinä pitämäni ihmiset kiljuivat somessa yleisen ulkonaliikkumiskiellon perään. Sellaista ei sentään tullut.

Kaikenlaisia ”velvoitteita” kuitenkin tuli. Hallitus esimerkiksi velvoitti 70 vuotta täyttäneet karanteenin kaltaisiin olosuhteisiin.

Todelliseen karanteeniin voidaan tartuntatautilain perusteella määrätä paitsi sairastuneet myös perustellusti altistuneiksi epäillyt. Kiinnostavaa on, että altistuneita ei välttämättä testattu, mutta silti heitä kehotettiin olemaan karanteenissa. Ihan vain varmuuden vuoksi.

Kaikesta syntyy kuva, että kotiin eristäytyminen on pienenpuoleinen haitta.

Näkökulma on jännä, sillä kotiin eristämistä käytetään meillä myös rangaistuksena. Rangaistusasteikossa kotona suoritettava valvontarangaistus on järeimmästä päästä: se on ankarin rangaistus heti ehdottoman vankeuden jälkeen. Se voidaan tuomita korkeintaan kuuden kuukauden ehdottoman vankeuden sijasta.

(Suomen rangaistukset lievimmästä lähtien ovat rikesakko, sakko, nuorisorangaistus, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu, valvontarangaistus ja ehdoton vankeus.)

Valvontarangaistuksen olennainen sisältö on, että tuomitun on pysyttävä sovitussa asunnossa. Koko ajan siellä ei kuitenkaan tarvitse olla. Tuomitulle tehdään toimeenpanosuunnitelma, ja siinä määritellään, milloin ja miksi hän voi poistua asunnosta.

Asunnossa pysymistä valvotaan muun muassa teknisillä välineillä.

Järeästä rangaistuksesta on siis kyse. Ei mikään ihme, että vanhukset kapinoivat, kun heidät yritetään sulkea kotiin. Heitä ei sentään ole voinut rangaista hallituksen velvoitteiden uhmaamisesta.

Todelliseen karanteeniin määrätylle sairastuneelle tai altistuneelle voidaan tuomita rangaistus karanteenin rikkomisesta. Seurauksena voi olla sakkoa tai korkeintaan kolme kuukautta vankeutta.

Ehkä silloin mahdollisen vankeusrangaistuksen voi suorittaa kotona. Valvontarangaistuksena, karanteenia vastaavissa oloissa.

Kirjoittaja on HS:n oikeustoimittaja.