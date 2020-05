Varsinkin nyt, kun meidän yli 70-vuotiaiden liikkumista on pyritty rajoittamaan ja kehotettu pysymään neljän seinän sisällä, korostuu nykyrakentamisen ongelma: talot on rakennettu niin tiiviiksi, että puhelimen kuuluvuus on joko olematon tai sitten erittäin huono.

Yhteydenpito ystäviin ja sukulaisiin käy tuskalliseksi, kun pitäisi mennä ulos soittamaan puheluita. Miksi talot hyväksytään asumiskäyttöön, vaikka niissä esiintyy näin huomattava rakenteellinen virhe?

Ei auttanut operaattorin vaihto, eikä mielestäni ole oikein, että meidän asukkaiden pitäisi hankkia lisälaite, jotta voisimme käyttää puhelinta omassa kodissamme. Toivottavasti tulevissa taloprojekteissa edellytetään, että asunnoissa voi käyttää puhelinta esteettä.

Olli Nurminen

Helsinki

