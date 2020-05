Koronakriisi koettelee maailmaa mittavin seurauksin. Kun raivaamme tietä ulos kriisistä, meidän on huolehdittava, ettemme samalla pahenna toista kriisiä. Nyt voimme kääntää kurssin kohti hyvinvoivaa maapalloa, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa.

Sixten Korkman kirjoitti kolumnissaan (HS 5.5.), että suomalainen yhteiskunta on perusluonteeltaan resilientti. Korkman pohti, miten Suomi voi muun muassa vahvojen instituutioiden ja koulutetun väestön avulla kammeta itsensä ulos koronaviruksen aiheuttamasta ahdingosta. Keskusteluun on välttämätöntä lisätä myös ekologinen ulottuvuus.

Yhteiskuntajärjestelmämme perustaa uhkaa akuutti kriisi, jonka taustalla on luonnonvarojen ylikulutus ja luonnon köyhtyminen. Ekosysteemien rapautumisen aiheuttama kierre pahenee, ellei kestävyyskriteereitä nosteta kaiken sopeutumisen ytimeen. Kierre on katkaistava, sillä uusia yhteiskuntia ravistelevia uhkia, kuten tulvia, metsäpaloja ja eläimistä ihmisiin tarttuvia tautiepidemioita, nousee jatkuvasti.

Elämme hetkessä, jossa voimme muuttaa suunnan. Lukuisten kansainvälisten instituutioiden, kuten YK:n, Maailmanpankin, IMF:n ja Euroopan komission mukaan koronapandemian jälkeinen elvytys on tehtävä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävästi. WWF Suomi on mukana kehittämässä ratkaisuja elvytykseen ministeri Krista Mikkosen (vihr) asettamassa kestävän elvytyksen työryhmässä. WWF on tehnyt ehdotuksia kestävään elvytykseen myös EU:lle.

Vihreät elvytystoimet eivät ratkaise kaikkia ongelmia, mutta ne auttavat rakentamaan tien ulos niin koronakriisistä kuin ekologisesta kriisistä. Siksi meidän on asetettava päätöspäivämäärä fossiilisten polttoaineiden käytölle ja investoitava yhä enemmän puhtaaseen energiaan, luovuttava ympäristölle ja ilmastolle haitallisista tuista sekä panostettava luonnonsuojeluun ja heikentyneiden elinympäristöjen ennallistamiseen. Nämä toimet voivat olla systeemisen muutoksen alku, kun uusi normaali rakennetaan kestävälle pohjalle. Kyse ei ole vain talouden viilaamisesta, vaan kokonaisvaltaisesta ajattelun, toiminnan ja politiikan muutoksesta. Systeeminen muutos on valtava tavoite, joka on samaan aikaan sekä välttämätön että mahdollinen.

Suomi haluaa olla kansainvälinen edelläkävijä, mistä kertoo esimerkiksi tavoite olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointivaltio. Edelläkävijyys tuottaa meille tulevaisuuden menestyksen. Keskeistä on toimien ripeys ja riittävyys.

Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire. Luonto ei odota eikä neuvottele. Siksi meidän on nyt varmistettava, että kaikkiin elvytystoimiin liitetään selkeät kestävyyskriteerit.

Liisa Rohweder

pääsihteeri, WWF Suomi

