Alkusäikähdyksestä toivuttuaan moni työnantaja miettii, miten poikkeusolojen jatkuessa terveyttä ja turvallisuutta käytännössä toteutetaan työssä ja miten työlainsäädäntöä sovelletaan. Osassa työpaikoista on toimittu heti koronaviruspandemian alkuvaiheesta lähtien hyvinkin vastuullisesti ja ennakoivasti, ja joissakin taas on tehty ehkä vain välttämättömät toimet, jos niitäkään.

Myös normaalioloissa työpaikat voidaan jakaa edelläkävijöihin, kehittyviin, perustasoon tyytyviin sekä riman alittajiin. Työturvallisuuslain mukaan päävastuu työolojen osalta on työnantajalla. Vaarat on tunnistettava ja riittävät toimenpiteet työntekijöiden suojelemiseksi tehtävä. Työntekijät on perehdytettävä toimimaan turvallisesti ja valvottava määräysten noudattamista.

Työnantajan on vaaroja arvioidessaan ja päätöksiä tehdessään otettava huomioon sekä työhön että työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Ulkopuolista asiantuntijaa tulee käyttää, mikäli oma asiantuntemus ei riitä.

Työn terveys- ja turvallisuusriskien hallinta ulottuu myös poikkeusoloihin. Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden laajuutta rajaavina tekijöinä otetaan kuitenkin huomioon epätavalliset ja ennalta arvaamattomat olosuhteet, joihin työnantaja ei voi vaikuttaa, ja poikkeukselliset tapahtumat, joiden seurauksia ei olisi voitu välttää huolimatta kaikista aiheellisista varotoimista.

Monelle koti on nyt ensisijainen työn tekemisen paikka. Työturvallisuuslakia sovelletaan myös kotona tehtävään työhön, mutta rajoitetusti, koska työnantajalla ei ole mahdollisuutta valvoa työtä samoin kuin työpaikalla.

Laki velvoittaa kuitenkin myös jokaista työntekijää huolehtimaan kykyjensä mukaan omasta turvallisuudestaan, toimimaan perehdytettyjen turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti, tekemään työnsä huolellisesti sekä pitämään huolta työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä.

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa tai työmenetelmissä havaitsemistaan ongelmista, jotka voivat aiheuttaa turvallisuudelle tai terveydelle vaaraa sekä mahdollisuuksien mukaan itsekin korjattava näitä puutteita.

Työturvallisuuslaki siis velvoittaa työnantajaa ryhtymään riittäviin ja tarpeellisiin toimiin työntekijöiden suojelussa. Se, mikä on ollut riittävää, punnitaan vasta myöhemmin. Puutteelliset toimet voivat johtaa inhimilliseen kärsimykseen ja oikeustoimiin, joiden seurauksia voi vain arvailla.

Parhaaseen tulokseen päästään, kun jokainen organisaatiossa asemastaan riippumatta toimii vastuullisesti ja huolenpitoa osoittaen.

Päivi Rauramo

asiantuntija, Työturvallisuuskeskus

