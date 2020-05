Muut lehdet

Demokraatin pääkirjoituksessa va. päätoimittaja Rane Aunimo miettii koronaviruksen aiheuttaman epidemian opetuksia.

”Julmaa on, ettei korona mene pois. Epidemian täydellinen tukahduttaminen Suomen kaltaisessa maassa pysyvästi tuskin onnistuisi.”

”Toimivaa rokotetta voi joutua odottamaan pitkään. Se on poliittinen, taloudellinen ja inhimillinen realiteetti.”

”Kriisi on pakottanut pohtimaan humaaniuttamme. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi iäkkäiden kohdalla? – – Yli 70-vuotiaiden suositellaan edelleen välttävän fyysisiä kontakteja mahdollisuuksien mukaan, mutta valtioneuvoston uuden muotoilun mukaan se korostaa riskiryhmään kuuluvien omaa harkintaa toimintaohjetta noudattaessa.”

”Myös lääkärikunnasta oli asiallisesti huomautettu, että hyväkuntoinen 70-vuotias ei ole verrattavissa monisairaaseen vanhukseen. Vanhuspalvelulain piirissä oleva ikäihminen ja omassa kodissaan asuva toimelias eläkeläinen ovat eri asia.”

”Ainakaan kenenkään ei pitäisi joutua katsomaan elämänsä iltaruskoa eristettynä rakkailtaan luonnottoman pitkään.”

Talouselämän pääkirjoituksessa päätoimittaja Jussi Kärki yllyttää nykyistä hallitusta tekemään uudistuksia.

”Ay-liike osoitti kiitettävää reagointikykyä koronakriisin alussa. Lomautuksia ja yt-neuvotteluita nopeutettiin, ja samalla työttömyysturvaa parannettiin. Hätäapua saivat niin koronakriisistä kärsivät yritykset kuin työnsä menettäneet ihmisetkin.”

”Kun joustavuutta löytyi hädän hetkellä, niin miksei normaalioloissakin? Liittokierroksella kriisimekanismien tarve kasvaa jatkossa nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ilman joustavuutta edessä on lyhyitä sopimuksia ja jatkuvaa työmarkkinavääntöä.”

”Suuria uudistuksia on usein tehty sosiaalidemokraattisen pääministerin johdolla: esimerkkejä ovat Saksan Gerhard Schröder, Ruotsin Göran Persson ja Suomen Paavo Lipponen. – – Suurta kansansuosiota nauttivalla pääministeri Sanna Marinilla (sd) on mahdollisuus nousta tähän joukkoon. Akuutin terveyskriisin hoitaminen sujui hyvin, mutta talouskriisin selättäminen on vaikeampi tehtävä. Tarjolla on valtionaisen viitta.”

Kansan Uutisten pääkirjoituksessa toimittaja Kai Hirvasnoro arvioi, miten koronaviruskriisi on vaikuttanut työelämään.

”Ei pitäisi olla kenellekään yllätys, että koronan kaltainen kriisi kohtelee kaltoimmin jo muutenkin vaikeassa asemassa olevia. Joidenkin kokoomuslaisten on tosin ollut vaikea tätä myöntää.”

”Myös työmarkkinoilla korona syventää jakolinjaa, ja heikoimmassa asemassa ovat työttömät, vajaatyölliset ja hyvin pienituloiset työlliset.”