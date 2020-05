Muut lehdet

Karjalainen toteaa, että kesä­loma­kauden lähestyessä Suomen rajat pysyvät vielä kiinni vapaalta loma­matkustamiselta.

”Nyt näyttää, että suomalaiset pääsevät lomamatkoille rajattuihin ­Euroopan kohteisiin elokuusta alkaen ja kaukokohteisiin myöhemmin syksyllä. Aikaisempikin ajankohta on mahdollinen mutta ei vielä todennäköinen suomalaisille.”

”Esimerkiksi Ruotsi linjasi viime viikolla, että tarpeetonta matkustamista ulkomaille on vältettävä heinäkuun puoleenväliin asti. Sama toiminee molempiin suuntiin.”

”Virolaisilla on kova halu ja paine avata mahdollisimman pian vapaa laivaliikenne Suomeen. Se vaatii kummaltakin maalta yhteistä harkintaa ja päätöksiä, millä aikataululla koronataudin aiheuttamia matkustusrajoituksia voidaan purkaa.”

”Ennen kuin Viron lomaliikenteen avausta Suomessa edes harkitaan, on varmistettava käytännön turvallisuusjärjestelyt laivoilla ja molempien satamien matkustajaterminaaleissa.”

”Saksa on päättänyt avata rajojaan, ja sen tavoitteena on vapauttaa matkustaminen koko Euroopan alueella kesäkuussa. Monissa maissa on samaa harkintaa.”

”Elokuu on monelle Euroopan maalle tärkein loma- ja matkailukuukausi. – – Moni kansantalous ei kestä surkeaa elokuuta.”

Satakunnan Kansan mukaan suomalaiset joutuvat ulkomaan­matkailun esteiden ja isojen yleisö­tapahtumien perumisen takia miettimään kesän­viettoaan uusiksi.

”Kesämökeistä, jotka nuoremman polven oli määrä melkein hylätä, onkin yhtäkkiä tullut kiinnostavia. Ei ole epäilystäkään, etteivätkö kesämökit kuhisisi kesällä sekä lomailijoita että etätyötä tekeviä.”

”Jos ja kun toimeliaisuus ja ajan viettäminen kesämökeillä lisääntyy, tilanne tietää lisämyyntiä maaseudun yrityksille. Mökkipaikkakuntien marketeissa, kyläkaupoissa ja rakennustarvikeliikkeissä on vilskettä, kun mökkiläiset hankkivat päivittäistavaroita ja kohentavat oloja vapaa-ajanasunnollaan. Heillä on siihen nyt paremmin varaa, kun ulkomaanmatkat jäävät tekemättä.”

Kauppalehti viittaa Oma­koti­liiton julkaisemaan kyselyyn, jonka mukaan joka neljäs suomalainen aikoo viettää tulevaisuudessa enemmän aikaa mökillä.

”Huomionarvoista tässä on se, että kysely on tehty ennen Suomessa puhjennutta koronakriisiä eli viime marraskuussa.”

”Ongelma on, että kuntapalvelut ja niiden rahoitus sekä useat lainsäädännön muut ankkuroinnit on kytketty pitkälti siihen, että henkilöllä on yksi kotikunta, ja kunta tuottaa tai järjestää palvelut vain asukkailleen.”

”Olisiko aika jo muuttaa lukkiutuneita käsityksiä siitä, että Suomi koostuu kaupunkien Suomesta ja maaseudun Suomesta, kun se kostuu näiden yhdistelmästä.”