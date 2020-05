Kuva: Mika Ranta / HS

Opiskelu­ajoistani on jo aikaa. Mieleeni nousee silti silloin tällöin havaintoja ja ajatuksia myös noilta kaukaisilta 1980-luvun vuosilta. Nyt niin on käynyt nuorena tekemälleni havainnolle koti­talouksista kansan­talouden unohdetuimpana markkina­voimana.

Suomen talous­politiikka on perinteisesti painottanut vienti­teollisuutta ja sen kilpailu­kykyä. Se on myös ollut ainakin tilastojen mukaan varsin suotuisa valinta väestöltään pienen, sijainniltaan syrjäisen ja luonnon­varoiltaan rajallisen kansan­taloutemme kannalta. Koti­talouksien rooliksi on jäänyt toimiminen työ­voiman ja kasvavan osaamisen lähteenä sekä pitkään myös kansan­talouden netto­säästäjänä.

Vientivetoinen talouspolitiikka on toki luonut paljon hyvinvointia myös kansalaisille. Politiikan tavoitteet ovat kuitenkin olleet aina pää­osin muualla. Silloin, kun talouden on pitänyt joustaa vaikeina aikoina, se on aina tapahtunut korostuneesti työllisyyden kustannuksella.

Siksi työttömyys on Suomessa noussut liki jokaisessa lamassa huomattavasti suuremmaksi kuin naapurimaassamme Ruotsissa.

Nyt käynnissä oleva koronavirus­kriisi ja siitä ulos johtavien teiden etsintä voivat kuitenkin muuttaa talouspolitiikkamme perinteistä roolitusta. Koronaviruspandemia on nimittäin tehnyt kaikille harvinaisen selväksi, että kotitalouksien kulutuskysynnän syvä ja äkillinen sakkaaminen voi tuhota neutronipommin tavoin kokonaisia tuotannonaloja ja elinkeinoja sekä meillä että muualla. Se tukahduttaa myös talouskasvua perin armottomalla tavalla.

Nyt käynnistynyt koronavirukseen liittyvien rajoitusten asteittainen purkaminen piristää varmasti yksityistä kulutusta. Ihmisten pelot ja huolet hillitsevät kuitenkin kulutuksen kasvua vielä pitkään yhdessä kriisin seurauksena lisääntyneiden lomautusten ja kohonneen työttömyyden kanssa. Samalla maallemme tärkeän vientiteollisuuden huonoimmat ajat ovat vasta edessä.

Siksi kotimarkkinoita ja kotitalouksien kulutusta ei voi enää pitää talouspolitiikassa pelkän jäännös­erän asemassa. Tämä käy mielestäni mutkan kautta ilmi myös työelämäprofessori Vesa Vihriälän ryhmän tuoreessa raportissa.

Siinä toki ennustetaan Suomen taloudelle suorastaan goottilaisen synkkiä aikoja, ja talouden perusvaihtoehtonakin pidetään pitkään jatkuvaa hitaan kasvun ajanjaksoa. Velanottoa ja elvytystä ei kuitenkaan entiseen tapaan pelätä, ja niitä tulee ryhmän mukaan jatkaa vielä talouskasvun käynnistyttyä.

Velan kasvuvauhdin hillitsemisen ja siinä tarvittavien menoleikkausten, veronkorotusten ja rakenne­uudistusten aika koittaa vasta hieman myöhemmin.

Rakenneuudistusten ja meno­sopeutusten ajatteleminen ei ole ollut erityisen suosittua suomalaisen vasemmiston parissa. Ne on perinteisesti ulkoistettu virkamiesten ja poliittisesti oikeammalla olevien kontolle. Se on aina ollut harmillista ja myös poliittisesti epäviisasta.

En suinkaan ajattele, että rakenneuudistusten kimppuun pitäisi syöksyä suin päin juuri nyt Sanna Marinin (sd) hallituksen johdolla. On hyvä edetä Vihriälän ryhmänkin suositteleman akuuttien haittojen vähentämisen ja sitä seuraavan päätösperäisen elvyttämisen sekä vasta viipeen jälkeen toteutettavan ja sil­loinkin vain hyvin hillityn velkaantumisvauhdin hidastamisen linjalla.

En silti jättäisi tulevien rakenne­uudistusten suunnittelua yksinomaan toisten tehtäväksi vaan pohtisin niihin liittyviä asioita myös po­liittisen vasemmiston parissa. Niin rakenteellisiin uudistuksiin liittyvä aloite ei olisi jatkossa enää vain yh­den poliittisen suunnan omaisuutta.

Yksityinen kysyntä ja kuluttajien luottamus ovat Suomelle ja Euroopalle tärkeitä myös koronavirus­kriisin jälkeisessä tulevaisuudessa. Niiden vahvistamisen vaihtoehtoja on siksi tärkeä pohtia kiihkottomasti kaikissa puolueissa. Niin poliittiseen debattiin kertyy riittävästi aloitteita ja aineksia myös siihen, että koti­talouksien, kotimarkkinoiden ja palvelualojen tarpeetkin saavat pysyvän sijan maamme talouspoliittisessa traditiossa.

Sijan antaminen niille ei tarkoita viennin ja teollisuuden unohtamista. Kyse olisi pikemminkin talouspoliittisen traditiomme täysi-ikäistymisestä. Se lisäisi luottamusta ja kannustaisi etsimään talouden ja tuottavuuden kasvun paikkoja myös palvelualojen todellisuudessa.

Kirjoittaja on Työeläkevakuuttajat Tela ry:n toimitusjohtaja.