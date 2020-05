Moni toimistotyötä tekevä siirtyi etätöihin maaliskuun aikana, mikä oli varmasti epidemiologisesti perusteltu päätös. Sen jälkeen olen kuullut puheita siitä, kuinka etätyö on itse asiassa ihan mukavaa ja työn tuottavuus on jopa saattanut nousta.

Näin ei ole kaikkien kohdalla. Minulle etätyöskentely on ollut tuskaa, ja työtehoni on ollut vain murto-osa entisestä. Vaikka olenkin perusluonteeltani introvertti, päivittäiset kontaktit työkavereiden kanssa ovat olleet minulle työmotivaation lähde, joka tekee työstä mielekkään. Nyt elämästä on tullut harmaata ja rutiinitonta, enkä pääse työtehtävistä kunnolla eroon pienessä yksiössäni, vaikka tehtävät sinänsä ovat motivoivia. Virtuaalipalaverit auttavat vain vähän.

Olen toipumassa keskivaikeasta masennuksesta, johon saan hoitona Kela-korvattua psykoterapiaa. Sen ansiosta olen saanut hyviä työkaluja käsitellä tilannettani, ja olen viime aikoina ollut täysin työkykyinen. Etätyö on kuitenkin alkanut romuttaa tätä hyvää kehitystä. Työskentely ahtaassa asunnossa ilman oikeaa kosketusta työyhteisöön heikentää keskittymis- ja työkykyä, mikä taas lisää masennusoireita ja syö itsetuntoa. Se laskee työkykyä entisestään. Olen mielenterveyden noidankehässä.

Joillakin etätyö varmasti lisää motivaatiota, mutta minulle, joka saan työyhteisöstä energiaa ja motivaatiota, se on kielteinen asia. Pahin pelkoni on, että etätyöstä tulee uusi normi eikä paluuta normaaliin työyhteisöön enää ole. Toivottavasti ymmärretään, että lisääntyvä etätyöskentely on myös mielenterveydellinen riski.

Etätyön uhri

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

