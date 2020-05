Aleksi Kalenius ja Hannu Karhunen kirjoittivat (HS Mielipide 13.5.), että ratkaisu Suomen osaajapulaan on korkeakoulupaikkojen kohdentaminen suomalaisille opiskelijoille.

Kun tarkastellaan suomalaisen väestön merkittävää ikääntymistä ja ulkomaisten korkeakouluopiskelijoiden pientä määrää suomalaisissa korkeakouluissa (7 prosenttia), on tähän argumenttiin vaikea yhtyä. Ulkomaalaiset opiskelijat eivät vie kohtuutonta määrää aloituspaikoista. Lisäksi on hyvä huomioida, että suurin osa heistä tulee EU-alueen ulkopuolelta. He maksavat lukuvuosimaksuja jo nyt.

On kuitenkin tosiasia, että ulkomaiset opiskelijat lähtevät sankoin joukoin maasta valmistuttuaan. International Student Barometer -kyselyn mukaan 81 prosenttia kansainvälisistä opiskelijoista on kiinnostunut työllistymään Suomeen, mutta Opetushallituksen mukaan 25 prosenttia valmistuneista on muuttanut Suomesta vuoden sisällä valmistumisestaan. Kyse ei ole heidän haluttomuudestaan työllistyä Suomeen. Kyse on ennemminkin suomalaisen työelämän kyvyttömyydestä tunnistaa heidän potentiaalinsa osaavana työvoimana.

Suomen markkinoiden pienestä koosta ja yleisestä teknologisesta kehityksestä johtuen tulevaisuudessa yritykset kasvattavat yhä enemmän liiketoimintaa kansainvälisessä markkinassa. Vastavalmistuneet kansainväliset osaajat tuntevat sekä Suomea että markkinoita maan ulkopuolella, ja heidän pitäisikin olla paras mahdollinen rekrytoitava osaajapooli yrityksille.

Kun tarkastellaan tulevaisuuden Suomea ja hyvinvointivaltiota, työikäisen väestön vähenemisen ratkaisemiseksi on kolme vaihtoehtoa: lisää lapsia, lisää veroja tai lisää työssä käyviä maahanmuuttajia. Viimeisen vaihtoehdon toteutumiseksi tarvitaan asenne- ja kielivaademuutosta monessa yrityksessä ja julkisella sektorilla.

Tech-sektori on edelläkävijä rakennus- ja ravintola-alan kanssa. Samanlaista ajattelutapaa tarvitaan laajalti suomalaiseen elinkeinoelämään, jotta eläköityminen on mahdollista vuonna 2050 alle 70-vuotiaana.

Tukea ja hyviä käytänteitä oman organisaation monimuotoistamiseen löytyy muun muassa Talent Boost-toimijoilta.

Saku Tihveräinen

Executive Talent Agent, Talented

Kirsi Korhonen

henkilöstöasiantuntija, Helsingin yliopisto

Egbert Schram

Group CEO, Hofstede Insights

