Koronaviruskriisi on johtanut tutkijat miettimään uudestaan yhteiskuntakehitystä. Enää ei ole itsestään selvää, että kaupungistuminen olisi ihmisten haluama suunta. Myös pienillä, tehokkaasti palvelunsa järjestävillä kunnilla on tulevaisuus.

Hallituksen on tarkoitus rahoittaa seuraavassa lisätalousarviossaan toimia, joilla kriisistä päästään kasvu-uralle. Ekonomistit ovat sitä mieltä, että julkiset investoinnit ovat varmin tie uuteen kasvuun.

Itä-Lappi on yksi painopistealue, kun taloutta nostetaan uudelleen jaloilleen. Kasvun varmistamiseksi tarvitaan julkista panostusta infrainvestointeihin. Itä-Lapissa on suunnitteilla Soklin kaivoshanke ja Kemijärven biojalostamo. Infrainvestoinnit palvelevat myös matkailua sekä paikallisia ihmisiä ja perinteisiä elinkeinoja.

Kaivostoimintaa harjoittava lannoitealan yritys Yara tekee parhaillaan teknis-taloudellista selvitystä Savukoskella sijaitsevan fosfaattikaivoksen avaamiseksi. Soklin malmi on erittäin rikasta, ja sitä riittää yli sadaksi vuodeksi. EU on nimennyt raakafosfaatin kriittiseksi raaka-aineeksi. Kaivosinvestoinnin suuruusluokka on noin miljardi euroa. Pysyviä työpaikkoja syntyy noin 500 ja välillisiä työpaikkoja 1 500. Työpaikkojen tulovero- ja ostovoimavaikutus on useita kymmeniä miljoonia euroja vuodessa, samoin välillisten verotulojen vaikutus.

Soklin sijainti on syrjäinen, ja tiet kaivokselle on kunnostettava. Pitkällä aikavälillä rautatie Sallan Kelloselän kautta Kemijärvelle on ympäristöystävällisin ja kustannustehokkain kuljetusmuoto, joka varmistaa samalla kaivoksen pitkän toiminta-ajan.

Itä-Lapilla on kaikki mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä muiden seutukuntien ohella. Samaan aikaan Itä-Lappi tarvitsee valtion panostusta voidakseen hyödyntää vahvuuksiaan täysimääräisesti.

Dina Solatie

filosofian tohtori, johtaja, Itä-Lapin kuntayhtymä

