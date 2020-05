Hallituksen 4. toukokuuta ilmoittamassa koronavirusepidemian torjunnan uudessa strategiassa puretaan rajoituksia asteittain, jotta niiden haittavaikutuksia voidaan vähentää. Kuitenkin yli 70-vuotiaat edelleen määriteltiin sellaiseksi koronavirustartunnan erityiseksi riskiryhmäksi, jonka tulisi jatkossakin välttää fyysistä lähikontaktia tiukemmin kuin muun väestön.

Mika Salminen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) näki ikäihmisten eristämisessä holhouksen makua (HS 16.5.), ja HS:n toimittaja Susanna Reinboth nosti retorisen kysymyksen ikäihmisten karanteenista valvontarangaistukseen verrattavana toimenpiteenä (HS 17.5.).

Hallituksen strategian pohjana olevassa raportissa (3.5.) osoitetaan, kuinka torjuntatointen kokonaisharkinta koostuu epidemiologisesta, oikeudellisesta sekä muun muassa sosiaalisesta ja taloudellisesta arviosta.

Oikeudellisessa arviossa on keskeistä, että perusoikeuksiin poikkeusoloissa tehtävien tilapäisten poikkeusten tulee olla perustuslain sekä valmiuslain mukaan välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.

Kun yli 70-vuotiaat on asetettu sekä rajoitustoimissa että niiden höllentämisessä muita tiukempaan erityisasemaan, on jätetty huomiotta perustuslain ja ihmisoikeusvelvoitteiden suojaama syrjimättömyyden periaate. Tällä tarkoitan vain näihin ikäihmisiin kohdistuvia liikkumisoikeuden rajoituksia ja niistä heille koituvia kielteisiä vaikutuksia.

Perustuslain 6. pykälän mukainen syrjinnän kielto ei sulje pois julkisen vallan positiivisia toimimisvelvoitteita, ja niitä voidaan edellyttääkin. Esimerkiksi on velvollisuus suojella virustartunnalta etenkin niitä väestöryhmiä, joille tauti on erityisen vaarallinen.

Sanotusta huolimatta on eri asia kohdistaa vain näihin vähemmistöryhmiin tiukennettuja vapauden rajoituksia, vaikka niiden nyttemmin sanotaan olevan vain suosituksen luonteisia. Tavallisten ihmisten on vaikeaa ymmärtää, mikä viranomaisten viestittämissä kieltonormeissa on pakolla velvoittavaa ja mikä jokaisen omakohtaisesta harkinnasta riippuvaista ohjausta.

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön 15. toukokuuta päivitetyt ohjeet koronavirustartuntojen torjunnasta pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä ovat tarpeellisia ja painottavat terveydenhuollon yksiköiden positiivisia toimimisvelvoitteita ikääntyneiden, sairaiden ja vammaisten suojelemiseksi.

Niitä noudatettaessa edistetään näiden vähemmistöryhmien ihmisarvoista kohtelua. Heidän hoidossaan ja hoivassaan on silti normaaliin tapaan kunnioitettava myös asiakkaiden ja potilaiden itsemääräämisoikeutta.

Raimo Lahti

rikosoikeuden emeritusprofessori, Helsinki

