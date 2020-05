Muut lehdet

Etelä-Suomen Sanomat kommentoi pää­ministeri Sanna Marinin (sd) ja kokoomuksen puheen­johtajan Petteri Orpon kinastelua Twitterissä.

”Oppositiojohtajan julkisten moitteiden julkinen torjuminen ja hallituksen linjan puolustaminen oli pääministeriltä normaalia toimintaa, joka sellaisenaan olisi tuskin noussut suureksi uutiseksi. Hyvin poikkeuksellista oli, että Marin katsoi aiheelliseksi höystää viestiään syyttämällä Orpoa oppositiopolitiikan tekemisestä ’valheellisilla väittämillä’.”

”Moni sitoutumatonkin politiikan asiantuntija oudoksui Marinin sanavalintaa, sillä eduskunnan pöytätapoihin kuuluu, ettei toista edustajaa saisi koskaan syyttää suoraan valehtelusta, vaikka tämä puhuisi läpiä päähänsä.”

”Twitter ei ole eduskunta, mutta johtavilta poliitikoilta sopii odottaa sielläkin hyviä käytöstapoja ja mielellään myös itsehillintää, kovissakin paineissa.”

”Marin on viime aikoina reagoinut Twitterissä pariinkin otteeseen tavalla, joka on palauttanut mieleen presidentti Mauno Koiviston jo pääministerinä viljelemän neuvon ’ei pidä provosoitua kun provosoidaan’. Tätä viisautta Marin ei näytä pääministerinä vielä täysin sisäistäneen, vaikka hän muuten on osoittanut tuntevansa hyvin arvostetun edeltäjänsä suosimat sananparret ja lainannutkin niitä sopivissa yhteyksissä.”

Ilta-Sanomien mukaan kiistely kertoo, että politiikassa kipinöi jälleen.

”Orpon kritiikki ei ollut mitenkään erityisen kovaa. Totta kai oppositiopuolueen johtaja hakee hallituksen tekemisistä huomautettavaa. Tässä kokoomus ei edes ole ollut erityisen tehokas.”

”Viime kuukaudet ovat varmasti olleet raskaita juuri tehtävässä aloittaneelle pääministerille. Inhimillisesti ottaen on ymmärrettävää, että pinna palaa joskus. Poliittisesti se ei ole järkevää, eikä tässä tapauksessa kovin perusteltua.”

”Orpolle Marinin suuttuminen oli onnenkantamoinen. Se nostaa Orpon näkyvyyttä oppositiojohtajana. Omin avuin tämä on ollut paljon tuskaisempaa.”

”Poliittista kamppailua käydään aina myös oppositiopuolueiden kesken. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on ollut viime aikoina kovin näkymätön. – – Orpolla on nyt hyvä tilaisuus nostaa kokoomusta opposition ykkösääneksi.”

”Konfliktit ovat osa politiikkaa. – – Orpon ja Marinin yhteenoton voi nähdä merkkinä paluusta kohti normaalia.”

”Mutta edessä ovat yhä monella tapaa hankalat ajat. Terveyskriisin jälkeen vuorossa on paheneva talouskriisi. – – Myös sovittelukykyä vaaditaan edelleen.”

Hämeen Sanomat toivoo, että poliitikot eivät syyttäisi toisiaan valehtelusta edes sosiaalisessa mediassa.

”Syyttely ja inttäminen eivät vie asioita eteenpäin vaan rapauttavat päätöksen­teon uskottavuutta.”