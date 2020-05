Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmaan sisältyy arvokas ja ajankohtainen kirjaus siitä, että Suomelle laaditaan tiekartta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (tki).

Parhaillaan on käynnissä sitä koskevan kumppanuusmallin suunnittelu. Valmistelutyössä on paljon pelissä. Nyt luodaan kulmakiviä Suomen tulevalle innovaatiokyvylle.

Elinkeinoelämän viesti päättäjille on: Suomi tarvitsee yritysvetoista innovaatiojärjestelmää. Osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioihin tehtävät panostukset kantavat taloudellista hedelmää vain silloin, kun niitä suunnataan yrityksiä kuunnellen ja liiketoiminnallisin tavoittein.

Yhtä tärkeää on luoda vahvat kannusteet erikokoisten ja eri alojen yritysten sekä tutkimusmaailman yhteistyölle. Näin saadaan aikaan vahvoja maailmanluokan ekosysteemejä, joiden monialaiselle osaamiselle on kysyntää rakennettaessa digitalisoituvaa ja hiilineutraalia tulevaisuutta. Avainasemassa ovat myös tutkijat ja akateemiset huiput, sillä he auttavat nostamaan rimaa katsomalla pidemmälle tulevaisuuteen.

Myös Vesa Vihriälän työryhmä kaipaa Suomen elvyttämiseksi merkittäviä innovaatiopanostuksia ja niiden etupainotteista ajoittamista. Aiheellisesti työryhmä myös korostaa, ettei julkisesta innovaatiorahoituksesta ole varaa tinkiä kovissakaan leikkauspaineissa. Innovaatiot ovat välttämätön kampi, jota tarvitaan Suomen nostamiseksi menestyjien joukkoon koronavirusepidemian jälkeisessä maailmassa. Ei riitä, että yritykset jäävät henkiin vaan niiden on kyettävä myös menestymään ankarassa kilpailussa.

Julkiset panostukset vivuttavat voimakkaasti myös yksityisiä tki-investointeja: jokainen julkinen euro sysää liikkeelle kaksi yksityistä euroa. Yritysten vahva rahoituspanos on edellytys sille, että Suomi voi nostaa tki-investoinnit neljän prosentin tasolle bruttokansantulosta.

Mitä isompi yritys on, sitä tehokkaammin julkinen raha virtaa läpi pk-yrityksille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille. Syntyy positiivinen kierre: kun innovaatiojärjestelmä toimii, se kannustaa myös kansainvälisesti toimivia yrityksiä kohdentamaan investointejaan juuri Suomeen. Samoin helpottuu osaajien houkuttelu.

Suomen lähihistoriassa on maailmanlaajuisesti tunnustettuja esimerkkejä siitä, kuinka onnistuneesti viritetty innovaatiojärjestelmä on nostanut Suomen aallonpohjasta huipulle. Nyt tämä temppu täytyy tehdä uudestaan – nykyoloihin sovellettuna ja päivitettynä.

Yritykset haluavat antaa parhaan panoksensa innovaatioyhteistyöhön. Haluamme olla mukana tekemässä investointeja, joilla Suomen taloutta nostetaan menestykseen ja joilla luodaan suomalaisille hyvinvointia.

Pekka Lundmark

hallituksen puheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliitto EK

