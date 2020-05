Susanna Pettersson toivoi (HS 20.5. ja 3.5.) kunnollisia toimitiloja arkkitehtuuri- ja designmuseolle. Asiaa on puitu moneen otteeseen. Kaavailuissa sijaintipaikaksi on esitetty Helsinkiä.

Miksi Helsinki, jossa on jo runsaasti museoita ja kulttuurikeskuksia? Pitääkö kaikki sijoittaa ahtaalle Helsingin niemelle? Ei pidä eikä tarvitse.

Suomalaisen arkkitehtuurin esittelyyn on jo mitä luontevin paikka: Alvar Aallon kansainvälisesti tunnettu Paimion parantola. Tilava rakennus tarjoaisi tilaa näyttelyille, kongresseille, koulutustoiminnalle – moneen tarpeeseen. Rakennus edustaa juuri Suomessa niin maineikasta funktionalismia. Ihailtavaa on myös sen käyttötarkoitus. Komea rakennus tehtiin 1930-luvulla kipeän ajankohtaista tuberkuloosipotilaiden hoitoa varten.

Paimio sijaitsee erinomaisten liikenneyhteyksien varrella Helsinki–Turku-rantaradan ja valtatie E18:n tuntumassa. Pääkaupungin ja Turun välille sijoittuu jo nyt esimerkiksi Salon virkeä taidemuseo. Lisää matkailukohteita tarvittaisiin piristämään Paimion tapaisia pikkukaupunkeja.

Paimion parantolan omistus on juuri siirtymässä sairaanhoitopiiriltä säätiölle, jolle valtio on jo myöntänyt kolme miljoonaa euroa. Tarkoituksena on Paimion parantolan kulttuurihistoriallisten arvojen suojelu, kehittäminen ja kiinteistön säilyttäminen.

Painava lisäperuste Paimiolle on parantolan luonnonläheisyys, rauha, hiljaisuus – se pohjoiselle maallemme niin leimallinen puhdas luonto, valo, ihmisen ja rakennetun ympäristön harmonia.

Juuri valo ja luonto olivat funktionalismin perusarvoja. Ne ovat Paimiossa yhä käsinkosketeltavia asioita.

Raila Rinne

yhteiskuntatieteiden maisteri, journalisti, Helsinki

