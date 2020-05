Talouden kasvu, markkinatalouden toimivuus ja yksilöiden järkevä päätöksenteko riippuvat siitä, kuinka hyvin ihmiset voivat luottaa tulevaisuuteensa. Kriisiä ei voi tehdä kauniimmaksi kuin se on, mutta päättäjillä on avoimesti toimiessaan mahdollisuus vahvistaa kansan uskoa onnistumisiin.

Kriisin pahimman vaiheen jälkeen on yhä useammasta suunnasta kuultu vaatimuksia hallituksen päätöksenteon perusteiden julkistamiseksi. Sitä vaativat ovat oikeassa. Päätöksenteon perusteiden avaaminen on ensiarvoisen tärkeää tässä tilanteessa. Tuttua toimitusjohtajaa lainatakseni: ”Kun kerroimme henkilöstölle positiivisimmat ja synkimmät skenaariot ja niiden taustalla olevat oletukset, he totesivat, että nyt ainakin tiedämme, mitä voi tapahtua.”

Kun päätösten seuraukset ovat epävarmoja, luottamus synnytetään osoittamalla, että päätöksenteko on kaikissa tilanteissa mahdollisimman laadukasta ja päättäjät ovat tilanteesta hyvin ajan tasalla. Laadukkaan päätöksenteon ydin on oikea tieto ja kypsät johtopäätökset. Ne on uskallettava avata.

Mikään poliittinen päätös ei rauhoita ihmisiä niin tehokkaasti kuin se, että voimme nähdä avoimesti, että päätöksenteossa käytetty tieto ja siitä tehdyt johtopäätökset ovat viisaita. Loppu on sitten poliittisia valintoja.

Pasi Sillanpää

strategisti, Helsinki

