Tuoreimman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveyskyselyn mukaan peruskoulun 8.–9.-luokkalaisista yhä suurempi joukko saa alkoholia täysi-ikäisiltä. Kyselyyn vastanneista nuorista jopa 38,6 prosenttia ilmoitti saaneensa alkoholia oman äidin, isän tai täysi-ikäisen sisaruksen hankkimana tai niin, että juomat oli otettu kotoa ilman vanhempien lupaa.

Tässä on vanhemmilla peiliin katsomisen paikka. Nuorten hyvin edistynyttä raitistumiskehitystä tulee tukea entisestään. On hätkähdyttävä tilanne, kun omat vanhemmat muodostavat sille näin merkittävän uhan.

Terveellisen ja turvallisen kesän viettäminen on kannustavin palkinto pitkän koulu- ja kaiken muun työn jälkeen, olivat sitten juhlimismahdollisuudet millaiset tahansa. Nuorten terveellisen elämän tulee olla yhteinen päämäärämme. Siksi kaikkien kasvatusvastuussa olevien aikuisten on autettava ja tuettava tässä nuoria. Lasten ja nuorten terveydessä on maamme tulevaisuus. Siksi kannattaa kulkea koko perheenä selvin päin kesään.

Marko Kailasmaa

toiminnanjohtaja, Raittiuden Ystävät ry

