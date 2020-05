Muut lehdet

Maaseudun Tulevaisuus kommentoi Saksan ja Ranskan johtajien ehdotusta EU:lle perustettavasta elvytys­rahastosta, josta annettaisiin apua eniten korona­virus­pandemiasta kärsineille EU-maille.

”Komission lainat olisivat jäsenmaiden takaamia. Jos 500 miljardin euron arvoinen paketti toteutuu, Suomen laina­osuudeksi tulisi noin kahdeksan miljardia euroa. Summa on tarkoitus maksaa vuosien aikana korotettuina EU-jäsen­maksuina.”

”Ehdotus on yllättävä, koska Saksa on tähän saakka vastustanut tiukasti yhteisvastuullista velkaa. Ehdotuksessa ei puhutakaan kiistellyistä eurobondeista, vaikka käytännössä niistä on kysymys.”

”Tukiesityksen läpimeno ei olekaan varmaa edes Saksassa. – – Neuvotteluista tulee erittäin vaikeat.”

”Keskustelusta on tulossa myrskyinen myös Suomessa. Tukiesitys on tervetullut erityisesti EU:ta ja euroa tiukasti vastustaville perussuomalaisille.”

”Päätöksenteko ei ole helppoa, koska omissakin talouden pelastamistalkoissa on täysi työ. Vaikka periaatteessa vastustetaan yhteisvastuullisia velkoja, viennistä riippuvaiselle maalle on tärkeää, että vientimailla on kykyä ostaa tuottei­tamme.”

”Hallituksen on päätettävä, kannattaako vientimahdollisuuksistamme maksaa, ja kuinka paljon.”

Iltalehteä ehdotus uudesta rahastosta huolestuttaa.

”Selvää on, että toteutuessaan rahasto vahvistaisi EU:n luonnetta tulonsiirto­unionina, jossa talouttaan vastuullisesti hoitaneet nettomaksajat, kuten Suomi, saavat kantaakseen entistä raskaampaa taakkaa taloudenpidossaan epäonnistuneiden EU-maiden puolesta. Kasvava yhteisvastuu merkitsisi myös EU:n syvempää yhdentymistä.”

”Ja on ongelmia omastakin takaa. Suo­men julkisen velan on arvioitu kasvavan pelkästään tänä vuonna 20 miljardia euroa, mikä tarkoittaa veronkorotuksia, leikkauksia ja syvälle meneviä rakenteellisia uudistuksia lähivuosina. Kriisi on jo lisännyt Suomen eurovastuita, kii­tos jo päätetyn 540 miljardin apupaketin.”

”Rahastomallissa emme vastaisi vain omasta velasta vaan myös EU:n yhteisestä velasta.”

”Suomen nettomaksu EU:lle oli 580 miljoonaa euroa 2018. Elvytysrahasto nostaisi sen uusiin ulottuvuuksiin.”

”Kukin tulkoon toimeen omillaan -ajattelu saattaa kuulostaa kylmältä, erityisesti keskellä syvää kriisiä, mutta sitä kestävä taloudenpito pohjimmiltaan on. Kyse on kansalaisten ja heidän valitsemiensa poliitikkojen vastuunotosta ja valmiudesta tehdä ikäviä päätöksiä. Jos rahasto to­teutuu, jonossa ovat ensimmäisinä maat, joilta kotityöt ovat jääneet tekemättä.”

”Mikään valtio ei voi rakentaa loputtomasti sen varaan, että aina löytyy joku, joka kuittaa laskun. Niin rikkaita me emme ole.”