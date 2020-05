Helsingin Sanomat (20.5.) kirjoitti Helsingin kaupungin suunnitelmista poistaa mies-päätteet ammattinimikkeistä. Jutussa haastateltu henkilöstöjohtaja Nina Gros toivoi ammattinimikkeiden valtakunnallista linjaamista, jotta nimikkeistö pysyy yhtenäisenä. Hän toivoi, että suomen kielen lautakunta tai muu kielenhuollon asiantuntija ottaisi asiaan selkeästi kantaa tai antaisi suosituksia, joita Helsingin kaupunki voisi noudattaa.

Kotimaisten kielten keskuksen (Kotus) suomen kielen lautakunta on jo vuonna 2007 antanut kannanoton sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämisestä. Kannanotollaan lautakunta haluaa edistää sukupuolesta riippumatonta kielenkäyttöä.

Kannanotto on edelleen voimassa, ja sen suositukset ovat edelleen päteviä. Lautakunta suosittaa sukupuolineutraaleja ilmauksia, kun luodaan uusia tehtävänimikkeitä. Lautakunnan mukaan myös vakiintuneita nimikkeitä on silti hyvä tarkastella kriittisesti ja muuttaa tarvittaessa.

Kotuksen kielenhuoltajat ovat sittemmin olleet toistuvasti mukana hankkeissa, joissa on etsitty ammattinimikkeille sukupuolineutraaleja vastineita. Paraikaa tehdään yhteistyötä esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sukupuolella väliä? -hankkeen kanssa. Kannanottoja ja ohjeita on julkaistu erityisesti verkkosivujemme Hyvää virkakieltä -kolumneissa, mutta asiaa on tuotu esille myös muualla mediassa haastatteluin.

Helsingin henkilöstöjohtajan ehdotus ammattinimikkeiden valtakunnallisesta linjaamisesta on kannatettava. Kotus on työssä mielellään mukana, kunhan löytyy sopiva taho työn koordinoijaksi ja työhön osoitetaan tarvittavat resurssit. Kuten Helsingin kaupungillakin on todettu, ammattinimikkeitten uudistaminen ei tapahdu hetkessä vaan vaatii sekä suunnittelua että resursseja.

Salli Kankaanpää

Kotimaisten kielten keskuksen kielenhuolto-osaston johtaja, suomen kielen lautakunnan jäsen

Ulla Tiililä

erityisasiantuntija, Kotimaisten kielten keskus

