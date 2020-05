Helsingin Sanomat kirjoitti (15.5.) ahdingosta, jonka koronavirustilanne on aiheuttanut kotimaisille vientiyrityksille. Ahdinko alkaa levitä palvelusektoreiden lisäksi myös tavaravientiin.

Suomalainen peliala on 25 vuodessa kasvanut yli 3 000 työntekijän vientialaksi, jonka arvo ylittää kaksi miljardia euroa. Kansainvälistä pelialaa voikin pitää hyvänä esimerkkinä muille nouseville aloille. Sen tuotteet jaetaan pääsääntöisesti digitaalisesti, ja työn tuottavuutta on pystytty pitämään yllä myös nykyisissä etätyöoloissa. Suomen kannalta tärkeää on, että osaaminen ja taitavat tekijät ovat kotimaassa. Tämä tarkoittaa myös, että ala tuottaa arviolta noin miljardin euron arvonlisää kansantaloudelle – enemmän kuin esimerkiksi viime vuosina otsikoissa olleet kaivannaisteollisuus ja ajoneuvojen valmistus.

Vuoden 2008 finanssikriisin peliala kesti hyvin, joten odotettavissa on, että resilienssiä riittää koronavirustilanteen talousvaikutuksista selviämiseenkin.

Uutiset maailmalta ja kotimaasta kertovat, että pelejä ostetaan nyt poikkeuksellisia määriä ja tämän vuoden ensimmäinen kvartaali on ollut monen yrityksen liikevaihdolle ennätyksellinen. Alan menestyksen jatkolle on siis hyvät edellytykset haastavankin maailmantilan keskellä.

Tietenkään pelisisältöjen hyvät myyntiluvut eivät riitä, vaan Suomi tarvitsee myös uusia vientimenestyksiä tuomaan hyvinvointia maahamme. Toivottavasti peliala kuitenkin antaa hyvän esimerkin tuleville innovatiivisille aloille siitä, miten voidaan luoda uusi ja merkittävä vientiala.

Ilari Kuittinen

toimitusjohtaja, Housemarque

