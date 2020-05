Eurooppalaisista yrityksistä 11 prosenttia on joskus menettänyt sopimuksen puutteellisen kielitaidon takia (Elan 2006). Luku sisältää vain tietoisesti menetetyt kaupat. Kyselyyn vastasi yli 2 000 eurooppalaista toimijaa. Saman kyselyn mukaan kieliin panostaneet pk-yritykset onnistuivat nostamaan omaa vientiosuuttaan jopa 44,5 prosenttia muihin yrityksiin nähden.

Suomen kielivaranto yksipuolistuu vuosi vuodelta. Tähän meillä ei ole varaa. Tehokkain tapa kartuttaa lasten ja nuorten kielitaitoa olisi aloittaa peruskoulussa ensimmäisenä jokin muu vieras kieli kuin englanti. Tämä ei uhkaisi lapsen mahdollisuuksia oppia englannin kieltä – jonka käyttö on vapaa-ajalla muutenkin usein äidinkielen veroista – vaan usein jopa tukisi kieltenoppimisen taitoja läpi koko elämän. Lapsille on annettava hyvät avaimet tulevaan. Kuka ryhtyisi tiennäyttäjäksi?

Suunnan kääntäminen vaatii pitkäjänteisiä toimia. Tällöin yksittäisilläkin päätöksillä on väliä. Nyt yksi perinteisistä suunnannäyttäjistä – Hyvinkään kieliohjelma – on uhattuna kunnan säästöjen takia. Kysymys kielitaidosta on Suomelle kohtalonkysymys. Siksi myös taistelu sen puolesta on jokaisen yhteinen.

Santeri P. Leinonen

Hyvinkää

Janne Virkkunen

Helsinki

