Jari Stenvall, Veli-Pekka Nurmi ja Pekka Juntunen kirjoittivat mielipidesivuilla (HS 19.5.) siitä, kuinka kriiseissä johtajien jaksaminen on ratkaisevaa.

Teimme huhtikuussa yliopistojen akateemisille johtajille kyselyn, jolla kartoitimme yliopistojen johtamista poikkeusoloissa.

Vaikka koronavirus sulki yliopistojen ovet, tutkimus ja opetus ovat jatkuneet. Opetushenkilökunta siirsi opetuksensa verkkoon gradu- ja väitöskirjaohjauksineen hämmästyttävän lyhyessä ajassa. Henkilökunta on saanut ansaitusti kiitosta sosiaalisessa mediassa muun muassa opiskelijoilta.

Tutkimuksen suhteen tilanne ei ole ollut yhtä hyvä. Jäsenten yhteydenottojen perusteella tiedämme, että etenkin luonnontieteissä ja tekniikassa osalle jäsenistöä kielto päästä laboratorioihin on vaikeuttanut tutkimuksen tekemistä.

Yliopistojen johtamisjärjestelmät ovat pääsääntöisesti toimineet hyvin: tiedekuntien välinen koordinaatio on tukenut johtamistyötä, ja yliopistojen viestintä on sujunut mallikkaasti. Organisaation sisäiset toiminnot ja prosessit ovat tukeneet akateemisia johtajia johtamistyössään.

Miten akateemiset johtajat itse ovat jaksaneet poikkeusoloissa? Muuttuva tilanne on vaatinut jatkuvaa valppautta. Käytännön tason päivittäisessä johtamisessa suurimpia haasteita ovat olleet työmäärän lisääntyminen ja asioiden hoitaminen täysin etänä. Lisäksi akateemisia johtajia on kuormittanut huoli henkilöstön jaksamisesta.

Yliopistot ovat toimineet kevään aikana poikkeuksellisissa olosuhteissa yllättävän hyvin. Yliopistoihin kohdistuukin nyt odotuksia jälleenrakentaa yhteiskuntaa koronaviruskriisin jälkeen.

Haluamme muistuttaa, että jaksamisella on rajansa. Suomi on tunnettu laadukkaasta opetuksesta, ja pandemia on osoittanut meille kaikille tutkimuksen merkityksen. Yliopistoilla tulee olla myös tulevaisuudessa aidot mahdollisuudet toteuttaa tehtäväänsä.

Tarja Niemelä

toiminnanjohtaja

Raija Pyykkö

järjestöpäällikkö

Professoriliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.