Helsingin Sanomien jutussa ”Lottovoitto luonnolle” (23.5.) kerrottiin lisärahoituksesta luonnonsuojeluun. Hyvä näin, ja seuraavassa kaksi keinoa rahoituksen riittävyyteen.

Jutussa tuotiin esille muun muassa Helmi-elinympäristöohjelma, jonka painopisteet ovat soiden suojelu ja ennallistaminen, lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen, perinneympäristöjen hoito, metsäisten elinympäristöjen hoito sekä vesi- ja rantaluonnon kunnostus. Kiinnitän huomiota talousnäkökannalta perinneympäristöjen ja metsäisten elinympäristöjen hoitoon.

Perinteisen maatalouden muovaamat perinneympäristöt ovat kaikkein uhanalaisimpia. Ne eivät säily ilman hoitoa ja ihmisen toimia. Tavoite on vuoteen 2023 mennessä kunnostaa 15 000 hehtaaria perinneympäristöjä. Näitä ovat lähinnä vanhan, jo kadonneen maatalouden kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet.

Klassinen luonnonsuojelu tarkoittaa kuitenkin luonnontilaisen luonnon säilyttämistä, siis luontoa ilman ihmisen jälkeä. Perinneympäristöissä on kysymys muusta, ja kysymys on kallis sellainen. Hoitokohteet ovat paitsi lajirikkaita myös yleensä erittäin kauniita, mutta eivät ole ”oikeaa luonnonsuojelua”. Niinpä hoitotavoitetta voisi laskea huomattavasti – sen voisi ehkä jopa puolittaa.

Metsäisten elinympäristöjen hoidosta jutussa oli esimerkkinä Liesjärven kansallispuistossa poltettu kuuden hehtaarin viljelymännikkö. Metsien ennallistamisessa talousnäkökulma on tärkeä, sillä suojelualueilla on tuhansia hehtaareita aiempia talousmetsiä, joista osa on viljeltyjä ja osa luontaisesti syntyneitä, harvennuksin käsiteltyjä kasvatusmetsiä. Järkevää olisi ennallistamisessa ottaa osa ainespuusta talteen ja käyttää myyntitulot luonnonsuojelun hyväksi.

Klassisen luonnonsuojelun näkökulmasta suojelualueilta pitäisi poistaa kaikki viljelty puusto väärän alkuperän vuoksi. Metsien ennallistamisessa ainespuun talteenotto on miljoonien eurojen kysymys.

Perinneympäristöjen hoitotavoitteiden kohtuullistaminen ja metsien ennallistamisessa ainespuun talteen ottaminen mahdollistaisivat rahoituksen lisäämistä esimerkiksi retkeilyn reittien ja muun palveluvarustuksen hyväksi. Olemmehan seuranneet huolestuneina, kuinka retkeilypalveluista on jouduttu tinkimään.

Risto Savolainen

metsänhoitaja, Vantaa

