Pienten lasten rokotteita on otettu alkuvuoden aikana vähemmän kuin ennen. Monissa kunnissa neuvolapalveluita on rajattu koronaviruksen vuoksi. Myös kouluterveydenhuollon palveluita on saatettu karsia. Vanhemmat ovat myös itse päättäneet perua aikoja.

Rokotekattavuus ei saa heikentyä koronaviruksen vuoksi. Se, että rokotteita on alkuvuonna otettu normaalia vähemmän, ei saa johtaa siihen, että rokotteet jäävät kokonaan ottamatta. Helsingissä onkin jo päätetty kutsua rokotuskäynnille ne lapset, joilla rokotukset jäivät tänä keväänä ottamatta. Näin tulee toimia koko maassa. Peruttujen neuvola-aikojen tilalle on pian löydettävä uudet ajat.

Suomessa rokotekattavuus on ollut pitkään hyvä. Joissakin Euroopan maissa tilanne on paljon heikompi, ja esimerkiksi tuhkarokkotapaukset ovat yleistyneet. On tärkeä muistaa, että rokotteita ei oteta pelkästään siksi, että suojaisi itseään tai lapsiaan, vaan ennen kaikkea myös suojatakseen muita. Mitä useampi ottaa rokotteen, sitä epätodennäköisemmin tartuntataudit leviävät väestössä. Silloin myös ne, jotka eivät esimerkiksi sairauden vuoksi voi ottaa rokotetta, ovat turvassa.

Rokotteet ovat yksi merkittävä syy siihen, että tämän maan lapset selviävät nykyään hengissä aikuisuuteen saakka. Koronaviruksen rinnalle ei tarvita muita epidemioita.

Emma Kari

kansanedustaja (vihr)

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.