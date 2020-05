Koronaviruskriisi on vaikeuttanut köyhien lapsiperheiden, pienten lasten sekä koulutus- ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten asemaa. Tulevaisuudennäkymät ovat heidän kohdallaan heikentyneet radikaalisti.

Valtioneuvosto valmistelee parhaillaan kansallista lapsistrategiaa, jonka toimeenpanon on palveltava tehokkaasti koronaviruskriisistä toipumista näiden väestöryhmien kohdalla.

Tarvitaan sekä kertaluonteisia että pidempiaikaisia toimenpiteitä lapsiperheiden köyhyyden sekä lasten ja nuorten turvattomuuden ja mielenterveyden alueilla. Noin joka kahdeksas lapsi kuuluu pienituloiseen kotitalouteen. Vaarana on, että lähivuosina Suomessa on jopa 150 000 köyhissä oloissa elävää lasta.

Tulojen menetykset ja työttömyys kasvattavat perheiden stressiä ja turvattomuutta. Yksinhuoltajaäidit lapsineen ja nuoret, jotka ovat jo ennestään köyhiä, kohtaavat tämän pahiten. Meillä on noin 120 000 alle 18-vuotiasta lasta, jotka elävät toimeentulotukea saavissa kotitalouksissa.

Köyhille lapsiperheille sekä työttömille, koulutusta vailla oleville nuorille tarvitaan kohdennettuja työllisyystoimenpiteitä esimerkiksi palkkatuen, kuntouttavan työtoiminnan ja ehkäisevän toimeentulotuen kautta, jotta työttömyyden ja köyhyyden seuraukset eivät kertautuisi pahoinvointina.

Sosiaalinen eristäytyminen on sosiaalinen ja psykososiaalinen riski. Nyt riskiä ovat lisänneet pelko sairastumisesta, turhautuminen, kyllästyminen ja taloudellisen hädän aiheuttama stressi. Henkisen ja fyysisen väkivallan uhka perheissä on kasvanut. Poliisin tilastojen mukaan kotihälytysten määrä on kasvanut koronaviruskriisin aikana perheväkivaltatehtävissä.

Matalan kynnyksen kontaktipalveluja on tarjottava entistä aktiivisemmin, ja tuen on jatkuttava kesän yli. Lapsiperheiden kodinhoitoapua erityisesti riskitilanteessa eläville perheille tulee lisätä. Neuvolatyöhön tarvitaan kotikäyntejä. Ehkäisevän sosiaalityön resursseja kaivataan kipeästi lisää. Näistä keinoista valtioneuvoston on muodostettava mahdollisimman pian ohjelmallinen sosiaalisen vahvistamisen kokonaisuus.

Lapset ja nuoret ovat terveydenhuollon pitkäaikaisia riskiasiakkaita, ellei apua saada ajoissa. Köyhyyden ja mielenterveyden ongelmien suhde on monessa tutkimuksessa todistettu.

Kun työttömyys koronaviruksen seurauksena pahenee, ne 70 000 nuorta, joilla nykyisin on vaikeuksia työllistyä ja joilla on myös mielenterveyteen liittyviä vaikeuksia, saavat seurakseen uusia nuoria.

Helmikuussa käynnistyneeseen sosiaaliturvauudistuksen valmisteluun on varattu seitsemän vuotta. Koronaviruskriisin vaikutuksia on pystyttävä lieventämään köyhien lapsiperheiden ja nuorten osalta tätä nopeammin ja tarvittaessa lainsäädännön muutoksin.

Ilman näitä kohdennettuja tukimuotoja köyhien lasten osuus kasvaa sekä uusia nuoria syrjäytyy työelämästä ja sairastuu.

Elli Aaltonen

työelämäprofessori, Tampereen yliopisto

Tuomas Kurttila

toiminnanjohtaja, Helsingin ensikoti

