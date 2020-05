Tampereen kaupungin talousjohtaja Jukka Männikkö kommentoi Tampereen taloutta koskeneessa jutussa (HS 17.5.) lastensuojeluun osoitettua rahoitusta. Hän totesi, että sen vaikutusten mittaaminen ja osoittaminen on vaikeampaa kuin niin sanottujen oikeiden investointien. Männikkö totesi myös, että yhteiskunnassa tuntuu mättävän jokin, jota ei korjata pelkällä lisärahalla.

Nobel-palkittu taloustieteilijä James Heckman on jo kaksikymmentä vuotta sitten osoittanut, miten lasten hyvinvointiin sijoitetut investoinnit voidaan luotettavasti mitata. Ennen muuta Heckman on tutkimuksissaan näyttänyt, että varhaislapsuuteen kohdistuvista investoinneista saadaan suurin, noin kahdeksankertainen tuotto yhteiskunnalle. Vielä kouluiässäkin jokaista lapsen tukemiseen panostettua euroa kohden saadaan neljä takaisin terveydenhuollon ja oikeustoimen säästyneistä kustannuksista.

Näyttöä on lisäksi siitä, että myös myöhempien elämänvaiheiden aikana toteutetut tuki- ja hoitotoimenpiteet ovat kustannustehokkaita.

Lasten kehitystä ja terveyttä koskevien lukuisten kansainvälisten tutkimusten perusteella tiedämme, että lapsuuden aikaiset kielteiset kokemukset lisäävät merkittävästi mielenterveyden häiriöiden ja myös somaattisten sairauksien riskiä. Erityisesti lastensuojelun asiakkaina olevilla lapsilla on paljon heidän hyvinvointiaan kuormittavia tekijöitä ja kohonnut sairastumisen riski, ellei heidän turvallisuuttaan ja tarpeitaan turvata erilaisilla heihin ja heidän perheisiinsä kohdistuvilla tuki- ja hoitotoimenpiteillä.

Suomalaisessa professori Terttu Arajärven 1970-luvulla aloittamassa ja professori Eeva Arosen toteuttamassa seurantatutkimuksessa 0–5-vuotiaisiin kohdennettu, neuvolan terveydenhoitajan toteuttama ennalta ehkäisevä interventio vähensi mielenterveysongelmien esiintyvyyttä lapsuuden ja nuoruuden aikana, ja vaikutus näkyi vielä aikuisiässäkin.

Tutkimusnäytöstä huolimatta Suomessa on voimakkaasti karsittu ennalta ehkäisevien palvelujen resursseja erityisesti lamakausina. Etenkin pienten lasten perheiden hyvinvoinnin kannalta tärkeiden kotiin suunnattavien palvelujen tarjoaminen on monessa kunnassa vähäistä, vaikka juuri niillä voitaisiin taloudellisesti vahvistaa lasten hyvinvointia ja ehkäistä vanhempien yksinäisyyttä, masentuneisuutta ja vanhemmuudessaan kokemia ongelmia. Lasten ja nuorten huono-osaisuus ja syrjäytyminen lapsiperheille tarjotun oikea-aikaisen tuen riittämättömyyden seurauksena on asia, joka yhteiskunnassamme ”mättää”.

Kaija Puura

lastenpsykiatrian professori

Tampereen yliopisto

Tuula Tamminen

lastenpsykiatrian professori (emerita)

Tampereen yliopisto

Reija Latva

ylilääkäri, vastuualuejohtaja

Tampereen yliopistollinen sairaala

Pälvi Kaukonen

ylilääkäri (eläkkeellä)

Tampereen yliopistollinen sairaala

