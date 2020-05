Tänään maanantaina on kansainvälinen kadonneiden lasten päivä, ja koronaviruspandemian vuoksi kampanjointi painottuu verkkoympäristöihin. Pidämme kampanjointia tärkeänä osana lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisyä, sillä tieto auttaa lapsia toimimaan turvallisemmin netissä. Haluamme kuitenkin muistuttaa, että rikoksen uhriksi joutuminen ei ole koskaan uhrin syy – vastuu rikoksesta on aina sen tekijällä.

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta on monitahoinen ja vaikea sosiaalinen ongelma. Pahimmillaan se on vakavaa traumatisoivaa väkivaltaa lasta kohtaan. Koronaviruspandemian myötä laittoman seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin määrät ovat kasvaneet ja rikolliset käyttävät uudenlaisia keinoja rikosten tekemiseen.

Vuosien kokemus ilmiön parissa niin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin analysointityössä kuin myös uhrien ja heidän läheistensä kohtaamisessa on tuonut meille syvää erityisasiantuntemusta. Haluamme painottaa, että niin lasten ja nuorten kuin meidän aikuistenkin on erittäin vaikeaa tunnistaa tilanteita, joissa meihin kohdistuu rikokseen tähtäävää vuorovaikutusta. Rikoksilta suojautuminen ei voi eikä saa jäädä lasten ja nuorten vastuulle. Jokainen rikoksen kohteeksi joutunut lapsi on ensisijaisesti hävennyt ja syyttänyt itseään uhriksi joutumisesta.

On tärkeää kiinnittää huomiota siihen, kuinka puhumme riskeistä ja miten saamme välitettyä lapsille ja nuorille heidän tarvitsemaansa tietoa.

Kaikilla lapsilla on oikeus suojeluun ja turvallisuuteen. Lasten suojeleminen on aikuisten vastuulla. Tarvitsemme laa­jaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja lasten kokemusmaailman huomioimista, jotta pystymme yhä paremmin turvaamaan lapsia kaikissa ympäristöissä.

Nina Vaaranen-Valkonen

erityisasiantuntija, psykoterapeutti

Hanna-Leena Laitinen

erityisasiantuntija, sosiaalityöntekijä

Suojellaan lapsia ry

