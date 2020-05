Lentoyhtiöt ovat maailmanlaajuisesti suurissa taloudellisissa haasteissa, myös oma Finnairimme. Suomen valtio on lähdössä pääomittamaan yhtiötä tuntuvalla summalla. Lisäksi valtio on aiemmin taannut noin 600 miljoonan euron lainan Finnairille. Samaan aikaan lentoyhtiö kertoi pitävänsä lentoliikenteen jäissä lokakuun loppuun saakka muutamilta maakuntakentiltä, esimerkiksi Kokkola-Pietarsaaren lentokentältä. Kysymys on kannattavuudesta.

Lentoreittien kannattavuutta mitataan vain matkustajamäärien perusteella. Räpylät ja uikkarit matkalaukussa eivät kansantalouden näkökulmasta paina yhtään mitään. Miksi kukaan ei ole kiinnostunut niistä muutamien satojen tuhansien ja miljoonien arvoisista kauppakirjoista tai vuosien huoltosopimuksista, joita koneissa kuljetetaan? Pelkkä matkustusmäärä ei kerro siitä, mitä lisäarvoa kukin matkustaja valtiolle tuo. Kannattavuuskeskustelussa ei siis saisi unohtaa lentoasemien alue- ja kansantaloudellista merkitystä.

Professori Jorma Mäntynen tarjosi pari viikkoa sitten oivallisen näkökulman tähän keskusteluun. Hän pohti sitä, voiko lentoliikenteen infrainvestointeja ylipäätään mitata eri logiikalla kuin rautatie- ja tieliikenteen investointeja. Mäntynen vertasi asiaa tieliikenteeseen. Tieliikenteeseen sovellettuna tämä tarkoittaisi vähäliikenteisten teiden sulkemista, jos niillä ei kulje kuin puutavararekkoja. Näin pyyhittäisiin pois metsäteollisuuden merkitys Suomen vientitulojen tuojana.

Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman vaikutuspiiriin kuuluvan elinkeinoelämän vuotuinen viennin arvo on lähes neljä miljardia euroa. Suomen tavaraviennin arvosta yli 10 prosenttia tulee Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnista, kun väestöstä täällä asuu ainoastaan 4,5 prosenttia. Alueella on lukuisia yrityksiä, joiden tuotannosta viennin osuus on yli 90 prosenttia. Ne työllistävät suoraan tuhansittain ihmisiä, välillisesti moninkertaisesti. Ne maksavat veroja ja ostavat palveluita. Keskeinen keino kompensoida sijaintihaittaa kaukana päämarkkinoista ovat lentoyhteydet. Sijainti ei kuitenkaan ole kiveen hakattu: jos toimintaedellytykset viedään, sijaintia pitää vaihtaa.

Suhteutettuna talousalueen vientituloihin Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman kustannus on nappikauppaa. Muutaman miljoonan euron vuotuinen panostus lentoyhteyksiin mahdollistaa tuhatkertaiset vientitulot. Ilman lentoyhteyksiä nämä tulot vaarantuvat vakavasti.

Isossa kuvassa kyse on Suomen pitämisestä kilpailukykyisenä kansainvälisessä kilpailussa. Asia on arvioitava perusteellisesti, ja arvioinnissa on otettava huomioon myös lentojen lakkauttamisen seuraukset.

Paula Erkkilä

johtaja, Pohjanmaan kauppakamari

