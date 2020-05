Helsingin Jätkäsaaressa on paljon hyvää, mutta alue uhkaa jäädä kaupungin ahneuden takia turhan pitkäksi aikaa puolitiehen.

Helsinki maalailee Jätkäsaaresta merellistä mielikuvaa. Asukkailla on meren ääreen kuitenkin poikkeuksellisen vähän asiaa. Keskeiset rannat on varattu laivaliikenteelle ja kierrätettäville maamassoille.

Parhaillaan Jätkäsaareen rakennetaan asuintaloja, joiden ikkunat tuijottavat suoraan maamassavuoreen. Viikonloppuisin korkealle massavuorelle voi kiivetä ihailemaan merta. Arkena sinne ei ole asiaa. Silloin siellä porhaltavat kuorma-autot maamassoja tuoden ja vieden.

Jätkäsaaren uusimman rakentamisaikataulun perusteella näyttäisi siltä, että massakierrätyksen tiellä olevan alueen rakentamista on tahallaan hidastettu. Jätkäsaaressa on muutenkin paljon pitkään tyhjillään olevia tontteja. Muualla maailmassa osataan jo luvissa ja sopimuksissa asettaa väliaikaisia maisemointivelvoitteita, jos rakentamista ei aloiteta viivytyksettä. Helsingin maalla maisemoinnista huolehtiminen on viime kädessä kaupungin vastuulla. Jätkäsaaressa tyhjät tontit ovat vuosia sotkuisina avovarastoina tai epämääräisinä parkkipaikkoina keskeisilläkin paikoilla. Pienillä maisemointitoimilla alueesta saisi oleellisesti viihtyisämmän.

Helsingin maalaama Jätkäsaari-kuva ja todellisuus eivät kohtaa. Viimeisimmän tiedon mukaan maamassavuoren pitäisi kadota vuonna 2022, mutta massavastaava jatkaisi alueella mielellään pidempäänkin. Toivottavasti Helsinki asettaa elävät asukasmassat kuolleiden maamassojen edelle. Jätkäsaaren piti olla malliesimerkki merellisestä, urbaanista rakentamisesta. Tämän unelman toteutumiselle ei ole muuta estettä kuin kaupunki itse.

Kerstin Rinne

tuleva Jätkäsaaren asukas

Helsinki

