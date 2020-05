Olen vielä opiskelija, mutta tyttöystäväni on jo valmistunut ja käy töissä. Minulla on oma opiskelijayksiö, tyttöystävälläni on kaksio. Olemme olleet yhdessä jo kolme vuotta, ja käyn omalla asunnollani noin kerran kahdessa kuukaudessa.

Saan yksiötäni varten asumistukea runsaat 300 euroa kuukaudessa. Sen jälkeen vuokraa jää maksettavaksi noin 80 euroa. Se on naurettavan pieni summa siitä, että saan pitää itselläni yksiötä varmuuden varalta ja varastona.

Jos muuttaisin virallisesti yhteen tyttöystäväni kanssa, en saisi lainkaan asumistukea, sillä tyttöystäväni kuukausitulot ovat yli 2 000 euroa kuukaudessa. Olenkin laskenut, että meidän ei kannata muuttaa yhteen ennen kuin minun säännölliset kuukausituloni nousevat yli 1 500 euroon kuukaudessa, sillä tällöin en saisi enää yleistä asumistukea muutenkaan.

Veronmaksajille tulisi halvemmaksi, jos asumistuki olisi henkilökohtainen eikä ruokakuntakohtainen. Tuntuu älyttömältä, että 25-vuotiaan tyttöystävän pitäisi elättää 24-vuotiasta poikaystävää.

Köyhä opiskelija

