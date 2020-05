Koronaviruksen synnyttämä poikkeustilanne on aiheuttanut noin puolelle ammattikorkeakouluopiskelijoista jaksamisen ja hyvinvoinnin heikentymistä. Varsinkin opintojen alkuvaiheessa olevien opiskelijoiden stressi on huomattavasti lisääntynyt etäopiskeluun siirtymisen myötä, selviää Suomen opiskelijakuntien liiton koosteesta ammattikorkeakouluopiskelijoille tehdyistä kyselyistä.

Jaksamisen heikentyminen ja lisääntynyt stressi voivat aiheuttaa opintojen pitkittymistä sekä lisätä opiskelijoiden kokemia mielenterveyden häiriöitä. Pelko omasta tulevaisuudesta saa monen opiskelijan henkisen hyvinvoinnin heikentymään.

Jotta ongelmat eivät kasaantuisi ja vaikuttaisi vielä pitkään koronavirusepidemian jälkeen, katse on suunnattava opiskelijoiden tukemiseen poikkeusoloissa ja sen jälkeisenä aikana.

Rahoituksesta ja siten opetuksen resursseista on ammattikorkeakouluissa leikattu viime vuosikymmenen aikana noin viidennes, vaikka samalla opiskelijoiden määrää on kasvatettu.

Opintopsykologien määrä ammattikorkeakouluissa vaihtelee olemattoman ja riittämättömän välillä. Kuukausien jonottaminen avun pariin on jo ennen koronavirusta ollut valtava ongelma. Tukipalveluiden riittävyys on resurssikysymys, ja leikkauslista korkeakouluissa on ollut kova.

Kriisin hoidossa tulee muistaa ne, jotka jälleenrakentavat yhteiskuntaa. On myös oltava rohkeutta panostaa opiskelijoiden tukemiseen.

Opiskelijat eivät ole yhdenlainen joukko, vaan he tarvitsevat mahdollisuuden tulla kohdatuiksi yksilöinä.

Jos opiskelijan jaksaminen loppuu jo opintojen aikana, hänestä ei ole rakentamaan Suomen tulevaisuutta. Siihen meillä ei ole varaa.

Anna Laurila

puheenjohtaja, Suomen opiskelijakuntien liitto – Samok ry

