Puolustusministeriö haluaa hankkia Suomeen yli 60 uutta monitoimihävittäjää nykyisten Hornet-hävittäjien tilalle. Mikäli koronaviruspandemia ei vaikuta aikatauluun, eduskunta päättää hankinnasta vuonna 2021. HX-hankkeeksi nimetty hankinta olisi toteutuessaan Suomen kaikkien aikojen suurin ostos, jonka ilmastovaikutuksista ei käytännössä ole keskusteltu.

Hallitus aikoo käyttää hankintaan enintään 10 miljardia euroa. Noin 30 vuoden käyttöiän aikana ylläpito- ja elinkaarikustannuksia voi tulla lisäksi 30 miljardia euroa. Summat ovat valtavia verrattuna Suomen valtion budjettiin, joka kuluvalle vuodelle on 57,7 miljardia euroa. Tästä esimerkiksi ympäristöministeriölle on kokonaisuudessaan varattu 0,3 miljardia euroa.

Suomi tähtää hiilineutraaliksi vuonna 2035. Olemme kaukana tästä välttämättömästä tavoitteesta. Puolustushallinnon tulee läpinäkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden nimissä antaa mahdollisimman tarkat tiedot harkittujen hävittäjien ilmastovaikutuksista. Niitä ilmankin on todettavissa, että hävittäjien valmistus, ylläpito ja käyttö aiheuttavat merkittävästi kasvihuonekaasuja.

Suomen nykyisten hävittäjien kasvihuonekaasupäästöt ovat vuosittain arviolta yli 100 000 tonnia, mikä vastaa noin 10 000 suomalaisen vuosipäästöjä. Hävittäjät aiheuttavat suuren osan kaikista Puolustusvoimien päästöistä.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittaisessa kyselyssä ilmastonmuutos on viime vuosina ollut suomalaisten suurimpia huolenaiheita. Itämeren alueen turvallisuustilanteesta suomalaiset kantavat huolta merkittävästi vähemmän. Näin on hyvästä syystä, sillä ilmastokriisi uhkaa ruoantuotantoa ja kaikkea elämää maapallolla. Ilmastokriisi on sekä Suomelle että maailmalle merkittävästi suurempi turvallisuusuhka kuin sotilaallinen hyökkäys, jonka varalle puolustusministeriö haluaa hävittäjiä hankkia.

Sveitsissä 22 hävittäjän hankinnasta järjestettiin vuonna 2014 kansanäänestys, jossa hävittäjien hankinta torpattiin. Suomessa sekä puolustusministeriö että monet poliitikot ovat tuntuneet pyrkivän vaientamaan kriittistä keskustelua hävittäjistä. Avoimeen yhteiskuntaan sopii kehnosti, että julkisen jättihankinnan perusteista ei toivota kansalaiskeskustelua – etenkin kun toisaalla on päätetty järjestää asiasta avoin kansanäänestys.

Tove Selin

hallituksen jäsen, Maan ystävät ry

