Koronavirusepidemia vaikuttaa suomalaiseen urheiluun peruttujen arvokisojen, vaikeutuneen harjoittelun ja seurojen talousvaikeuksien kautta. Arvio taloudellisista menetyksistä suomalaiselle liikunnalle ja urheilulle kevään ajalta on 81 miljoonaa euroa. Mukaan ei ole laskettu urheilijoiden henkilökohtaisia tulonmenetyksiä eikä yritysten tai tapahtumanjärjestäjien tappioita.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa 19,6 miljoonaa euroa käytettäväksi koronaviruksen haittavaikutusten lieventämiseen. Hallituksen linjaama tuki ei riitä, vaan tarvitsemme lisätoimia liikunnan ja urheilun tukemiseksi ja työn jatkumiseksi.

Yksi niistä olisi huomioida tulevissa kokoontumisrajoituksia koskevissa ohjeissa paikalliset olosuhteet. Yhteen urheilutapahtumaan voitaisiin ottaa yli 500 henkilöä, mikäli se voidaan tehdä turvallisesti.

Viruksen tarttuminen ei katso ihmismäärää tai sitä, onko kyseessä yksityis- vai yleisötapahtuma. Virus tarttuu lähikontaktissa tai pinnoilta – siksi räätälöinnin pitäisi olla mahdollista: Olympiastadion on eri asia kuin pieni urheilukenttä ja sisätilat ovat eri asia kuin väljät ulkotilat. On myös tärkeää saada mahdollisimman pian tieto siitä, voidaanko elokuussa järjestää tapahtumia vai ei.

Kokoomus on seurannut huolestuneena hallituksen toimettomuutta ammattiurheilijoiden tilanteen suhteen ja perännyt suurempaa tukea järjestöille ja urheilijoille. Tein eduskunnassa kirjallisen kysymyksen ammattiurheilijoiden työttömyys- ja sosiaaliturvasta. Vastauksessaan sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) totesi, että asia otettaneen pohdintaan parlamentaarisen sosiaaliturvan uudistamista pohtivan työryhmän työskentelyssä, jos työryhmä niin haluaa.

Urheilijan ammatinharjoittamisen äkillinen keskeytyminen on ajanut monet urheilijat taloudelliseen ahdinkoon. Urheilijoilla ei ole aikaa odottaa massiivista sotu-uudistusta – väliaikaisia ratkaisuja tarvitaan heti.

Monelle ihmiselle urheilu ja liikunta antavat työn ja vielä useammalle terveyttä, elämyksiä, intohimoa ja sosiaalisia suhteita. Ilman liikuntaa terveydenhuollon kustannukset kasvavat merkittävästi. On arvioitu, että liikkumattomuus maksaa jopa seitsemän miljardia euroa vuosittain.

Liikunnan ja urheilun edellytykset on turvattava. Harjoittelun on voitava jatkua keskeytyksettä, ja arvokisojen siirtymisen vaikutuksesta aiheutuvat tulonmenetykset on huomioitava osana urheilun tukipakettia. Ammatikseen urheilevien työttömyysturva on saatava kuntoon pian.

Pallo on hallituksella. Eduskunta on saanut säädettyä monet lait ripeästi tähänkin asti. Hoidetaan myös tämä asia kuntoon.

Sari Multala

kansanedustaja (kok), Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.