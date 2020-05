Kuva: Mika Ranta / HS

Koronavirus­kevät on tuonut tutkijat vallan tuuli­kaappeihin. Epidemio­logit ja viro­logit ovat päätyneet eminensseiksi, joiden suositusten mukaan tehdään suurimpia päätöksiä vuosi­­kymmeniin.

Siinä kohtaavat vaikeasti yhteen sovitettavat maailmat: Politiikka on kompromissin taidetta, mutta virus ei piittaa kompromisseista. Asiantuntijat joutuvat myymään poliitikoille rajuja ratkaisuja, jotka ovat syösseet maailman kohti vuosi­sadan lamaa.

Erityisen vaikea tehtävä on Yhdys­valtain allergia- ja tartuntatautiviraston johtajalla Anthony Faucilla. Presidentti Donald Trump hankkii tietonsa mieluummin kaapelikanavilta, ei kestä väärässä olemistaan ja ratkaisee linjaerimielisyydet jakelemalla potkuja.

Trumpia varoitettiin koronaviruksesta selväsanaisesti lukuisia kertoja, turhaan. Trumpin vastuu on kiistaton: Etelä-Koreassa ja Yhdysvalloissa todettiin ensimmäinen tartunta samana päivänä, tammikuun 20. päivänä. Etelä-Koreassa tautiin oli kuollut maanantaina 267 ihmistä, Yhdysvalloissa ehkä jo tällä viikolla yli satatuhatta. Ero on järisyttävä, vaikka se suhteutetaan väestömääriin.

Mutta se Fauci. Hän on onnistunut jopa oikomaan Trumpin laukomia virheellisiä väitteitä epidemiasta. Faucin suora puhe on saattanut pelastaa paljon. Kansalaiset ovat luottaneet hänen ohjeisiinsa, ja Trump on perääntynyt monesti – ja tyytynyt vain uhkailemaan Faucin erottamisella.

Miten Fauci sen tekee? Ensinnäkin Fauci, 79, ei ole ensimmäistä kertaa presidenttiä kyydissä. Hän on ollut neuvonantajana Reaganin, Clintonin, kahden Bushin ja Obaman aikana neuvomassa päätöksiä hivin, ebolan, sarsin, zikaviruksen ja sikainfluenssan voittamiseksi.

New Yorker -lehden haastattelussa Fauci kertoi, että hänen metodinsa on peräisin Mario Puzon mafiaromaanista Kummisetä. Avainlause on: ”Tämä ei ole henkilökohtaista, kyse on vain bisneksestä.” Fauci pitää mielessä puhuvansa lääkärinä ja tutkijana ja pysyttelevänsä täysin politiikan yläpuolella.

Toisen tärkeän oppitunnin Fauci kertoo saaneensa aikoinaan presidentti Richard Nixonin hallinnossa työskenneeltä. Valkoiseen taloon mennessä on aina ajateltava, että se kerta saattaa olla viimeinen. Kierrellä ei voi, eikä varsinkaan mielistellä. ”Jos aiot kertoa sen, mitä joku haluaa kuulla, ammut vain itseäsi jalkaan.” Se on toiminut. ”Kaikki ymmärtävät, että aion puhua vain totta.”

Kirjoittaja on HS:n ulkomaantoimittaja.