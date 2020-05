Sosiaalisessa mediassa on haaveiltu siitä, minne matkustaa taudin jälkeen. Lähteäkö makaamaan aurinkoon Kreikkaan tai Espanjaan vai hiekkarannoille Thaimaahan. Koronavirusepidemian jälkeen tämä on ansaittua, eikö totta?

Ei. Mieti uudelleen. Meistä jokaisen pitää katsoa peiliin. Vaikka peilikuvasi on koronaviruksen aiheuttaman stressin uuvuttama, mieti, millä kulutusvalinnoilla palaat arkeen.

Koronaviruksen on sanottu vähentävän päästöjä enemmän kuin toisen maailmansodan, mutta se on silti vain silmänräpäys taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Jos ihmiskunta palaa epidemian jälkeen entiseen elämäntapaan, taistelu ilmastonmuutosta vastaan on pian hävitty.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Helsingissä on nyt helpompi hengittää, sillä autoilun väheneminen pienentää liikenteen päästöjä. Kun yksityisautoilu on usein kannattavampaa vaihtaa muihin kulkuvälineisiin, myös haaveissa olevalle lentomatkalle etelään on vaihtoehtoja. Miltä kuulostaisi interrail Euroopassa tai matkailu kotimaassa? Näiden matkailumuotojen ympäristöhaitat ovat paljon pienemmät kuin etelän lämpöön suuntautuvien lentojen.

Jokainen voi vaikuttaa koronavirusepidemian jälkeiseen tulevaisuuteen. Matkailussa ja kuluttamisessa voi suosia suomalaista. Haastankin sinut seuraavalla kerralla tutkimaan ostostesi alkuperää. Kotimaiset tuotteet edistävät suomalaista teollisuutta, luovat työpaikkoja ja ovat usein eettisemmin tuotettuja kuin halpamaista tuodut.

Terhi Raikas

Hollola

