Helsingin Sanomat julkaisi 24.5. kirjoituksen kausityöntekijöistä. Jutussa halikkolainen Rannikon puutarha kertoi olevansa huolissaan siitä, miten kausityöntekijöitä saadaan mansikkaviljelmille.

Koronavirustilanne vaikuttaa valitettavasti tänä vuonna kausityöntekijöiden maahantuloon. Ymmärrämme, että tiloille tilanne on hankala, ja pula kausityöntekijöistä aiheuttaa ymmärrettävästi suurta huolta yrittäjissä. Tilannetta on pyritty helpottamaan ministeriöiden, viranomaisten ja toimialan järjestöjen kesken kaikin mahdollisin keinoin, vaikka koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi maahantuloa on täytynyt rajoittaa.

Tällä hetkellä Suomeen voi saapua kevään ja alkukesän aikana yhteensä 4 500 kausityöntekijää EU:n ulkopuolelta. Maa- ja metsätalousministeriö määritti huhtikuussa yrityksiltä saatujen tietojen perusteella 1 500 kausityöntekijää, jotka saivat luvan tulla maahan ensimmäisessä vaiheessa. Hallituksen linjauksen mukaisesti kausityöntekijöitä on voinut lisäksi 14. toukokuuta alkaen saapua 3 000 lisää. Nämä hakemukset on Maahanmuuttovirastossa käsitelty, eli lupien puolesta 4 500 kausityöntekijän on mahdollista saapua Suomeen.

Rannikon puutarhan toimitusjohtaja Iina Rannikko oli jutussa huolissaan siitä, että Maahanmuuttovirasto ei ehdi käsitellä näitä lupia. Olemme käsitelleet kausityöntekijöiden hakemukset kiireellisinä. Sesonkilupien käsittelyyn on virastossa varauduttu hyvissä ajoin, ja meillä on hyvä valmius käsitellä hakemukset ajoissa. Olemme käsitelleet hakemuksia siinä järjestyksessä, jossa hakijoiden työt alkavat Suomessa. Myös tällä olemme halunneet varmistaa, että työntekijät pääsevät aloittamaan työt viljelmillä ajallaan.

Jaana Vuorio

ylijohtaja, Maahanmuuttovirasto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.