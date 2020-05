Nimimerkki Edesmenneen erityisnuoren äiti kirjoitti (HS Mielipide 23.5.), kuinka hänen poikansa ongelmat alkoivat peruskoulun jälkeen. Erityisluokan jälkeen alkoi ammattikoulu, jossa tukiopetusta ei enää annettu. Poika putosi kyydistä vain runsaan kuukauden opiskeltuaan.

Tämä koskettava kirjoitus kertoi hyvin, miten heikosti tuki peruskoulusta toiselle asteelle toimii. Peruskoulussa oppilaalla on oikeus saada tukiopetusta, jos jää tilapäisesti jälkeen opinnoissa, mutta lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa laki ei tunne tukiopetusta.

Tukiopetus ei ole ainut tuen muoto, joka päättyy perusopetukseen. Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ei tunne myöskään opiskelijan oikeutta osa-aikaiseen erityisopetukseen. Lukiossa tämä oikeus tulee voimaan 1.8.2021.

Osa-aikaista erityisopetusta sai toissa lukuvuonna noin joka viides peruskoulun oppilas, ja heistä yli puolet sai sitä osana normaalia opetusta. Tehostetun tuen oppilaista 74 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta ja 55 prosentilla tukiopetusta. Kyse on siis hyvin yleisestä tukitarpeesta ja suurista oppilasmääristä.

Pääosa peruskoulun yleisen ja tehostetun tuen oppilaista jatkaa opintojaan nimenomaan ammatillisessa koulutuksessa. Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jäävillä opintojen yleisimpiä keskeyttämissyitä ovat heikko opintomenestys, jälkeen jääminen opinnoissa ja riittämätön opintojen tuki.

Ammatillisen koulutuksen opettaja ei muutu tukiopetukseksi eikä osa-aikaiseksi erityisopetukseksi. Kun oppivelvollisuutta uudistetaan, myös kaikille toisen asteen opiskelijoille on säädettävä oikeus tukiopetukseen ja ammatillisen opiskelijoille oikeus osa-aikaiseen erityisopetukseen. Samalla on muutettava säädöksiä niin, että esimiehellä ja opettajalla on oikeus salassapidon estämättä saada tietoa opiskelijan perusopetuksessa saamasta tuesta. Nyt tätä oikeutta ei heillä ole.

Nina Lahtinen

koulutuspolitiikan päällikkö, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

