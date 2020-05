Hallituksen päätös 175 turvapaikanhakijan vastaanottamisesta Kreikan leireiltä on herättänyt keskustelua julkisuudessa. Maahanmuuttoviraston mukaan Suomella on hyvät valmiudet vastata tulijoiksi kaavailtujen pienten lasten ja yksinhuoltajaperheiden tarpeisiin.

Turvapaikanhakijoiden ja vastaanottokeskusten ammattilaisten mukaan vastaanottopalveluissa on puutteita erityisesti näiden ryhmien kohdalla.

Yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta turvapaikanhakijaperheiden lapsilla ei ole oikeutta kunnalliseen varhaiskasvatukseen eikä laki velvoita vastaanottokeskuksia järjestämään lastenhoitopalveluja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vastaanottokeskuksilla ei ole erillisiä resursseja lastenhoidon tarjoamiseen tai pikkulapsiperheiden arjen tukemiseen. Vastaanottokeskusten välillä on runsasta vaihtelua: joissakin keskuksissa lastenhoitoa tarjotaan muutama tunti viikossa, toisissa ei lainkaan.

Lastenhoitopalvelujen puutteella on perheille haitallisia seurauksia jo valmiiksi erittäin kuormittavassa tilanteessa.

Turvapaikkapäätöstä odottavien pienten lasten vanhempien mahdollisuudet osallistua vastaanottokeskusten lakisääteiseen työ- ja opintotoimintaan, käyttää heille kuuluvia palveluja ja levätä ovat usein olemattomat. Esimerkiksi terveyspalvelujen käyttö on estynyt ja turvapaikkapuhuttelujen laatu heikentynyt lasten läsnäolon vuoksi. Paikoin jopa synnyttämään lähteneiden yksinhuoltajien lastenhoitoavun saaminen on ollut riippuvaista heidän tuttaviensa hyvästä tahdosta.

Lasten näkökulmasta on ongelmallista, että vuosia Suomessa asunut lapsi jää vaille virikkeellistä toimintaa, vertaisseuraa ja altistumista suomen kielelle. Tämä tekee koulupolun aloittamisesta hankalaa.

Lisäksi varhaiskasvatuksen ja lastenhoitopalvelujen puute vaikuttaa kielteisesti mahdollisesti traumatisoituneen lapsen hyvinvointiin. Epävakaista ja väkivaltaisista oloista kärsineille lapsille on tärkeää taata pysyvyyttä, arjen rutiineja ja turvallisia ihmissuhteita mahdollisimman pian Suomeen saapumisen jälkeen.

On selvää, että Suomen valmiuksissa vastata pikkulapsiperheiden tarpeisiin on parannettavaa. Ensisijaista on avata kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut kaikille turvapaikanhakijoiden lapsille. Niin kauan kuin tätä oikeutta ei ole, on välttämätöntä kehittää vastaanottokeskusten lastenhoitopalveluja ja taata riittävät resurssit niiden järjestämiseksi.

Martta Myllylä

tohtorikoulutettava

Antti Kivijärvi

yliopistotutkija

Mervi Pantti

apulaisprofessori

Helsingin yliopisto

