Koronaviruskriisi on osoittanut, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön erityisosaamiselle on kova kysyntä. Erikoissairaanhoidossa on suuri vaativan tehohoidon hoitotyön osaajien tarve. Lisäksi tartuntatautien torjuntaan ja hoitoon liittyvän erikoisosaamisen tarve on ilmeinen.

Sosiaali- ja terveysalan koulutukseen tarvitaan toimiva järjestelmä erikoisosaamisen tuottamiseksi. Nykyistä erikoistumiskoulutusta tulee uudistaa siihen suuntaan, että saamme sosiaali- ja terveydenhuoltoon erikoisalakohtaisia syväosaajia.

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutuksia on pyritty kehittämään lainsäädännön tavoitteiden mukaisesti. Syvällisen erityisosaamisen tuottamisessa ei kuitenkaan ole onnistuttu riittävästi. Saamamme palautteen perusteella erikoistumiskoulutusta tulee uudistaa työelämän tarpeita vastaaviksi.

Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön laatimat kehittämisehdotukset kliinisen hoitotyön erikoisaloista ovat tähän hyvä pohja. Vastaavasti muun muassa kuntoutusalalle, kuvantamiseen tai kliiniseen laboratorioalaan tulee kehittää valtakunnallisesti tunnustettavat erikoisalat.

Vanhamuotoisista tutkintoon johtaneista erikoistumiskoulutuksista on kulunut noin 30 vuotta. Muun muassa erikoissairaanhoitajille, -lääkintävoimistelijoille (nykyisin fysioterapeutti) tai -röntgenhoitajille olisi edelleen kysyntää.

Syvällinen erityisosaaminen esimerkiksi tehohoidossa vastaisi paremmin työelämässä tarvittavaa osaamista pandemiankin aikana. Erikoistumiskoulutuksesta valmistuneiden rekisteröinti ammattihenkilörekisteriin erikoistumisnimikkeellä edistäisi myös tällaisen osaamisen näkyväksi tekemistä.

Kirsi Sillanpää

johtaja, Tehy ry

Juha Kurtti

tutkimuspäällikkö, Tehy ry

