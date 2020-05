Mielipidesivulla (HS 25.5.) esitettiin huoli, että Helsingin rannat täytetään hotelleilla. Yhtenä esimerkkinä oli Katajanokka, jonka todellisuus on kuvattua oleellisesti pahempi.

Meneillään on Katajanokanlaiturin toimisto- ja hotellirakennuksen arkkitehtikilpailu (HS Kaupunki 26.5.), ja juuri lähistölle valmistui niin kutsuttuun Keskon taloon hotelli. Suunnittelussa on myös toimisto- ja hotellirakennus osoitteeseen Kanavakatu 14. Keskusteluun tulevat pian myös Merikasarmin sekä tietysti myös Stora Enson nykyisen talon tulevat käyttötarkoitukset.

Viidensadan metrin matkalle tulee siis kaksi uutta hotellia, kahta tutkitaan, ja paikalla on jo kaksi hotellia. Katajanokan asukastilaisuuksissa on ihmetelty hotellien suurta lukumäärää ja keskittymistä rannalle. Vastauksena on todettu, että suunnittelu on tonttikohtaista ja muita hankkeita ei huomioida.

Huolestuttaa, jos Helsingin kaupunkia suunnitellaan vain yksittäisten rakentajien ehdoilla.

Pekka Saaristo

Helsinki

